Kariera Czarneckiego. Od miliardera do ściganego

Droga Czerneckiego do dużych pieniędzy nie była łatwa, w dodatku w pewnym momencie intuicja biznesmana przestała dobrze podpowiadać. Czarnecki mógł sprzedać swój Getin Bank trzynaście lat temu, może obecnie nadal byłby jednym z najbogatszych Polaków. Jednak później doszły następne ryzykowne decyzje, z pozostawieniem GetBack na samej górze struktury biznesowej. Obecnie Leszek Czarnecki może utracić Idea Bank na rzecz Pekao, a cała reszta jego imperium stoi pod znakiem zapytania – komentuje ostatnie perypetie biznesmana Jacek Frączyk na portalu businessinsider.com.pl

Czytaj też: Przymusowa restrukturyzacja: Bank Pekao przejmuje Idea Bank!

Czytaj też: Afera GetBack. Co z środkami finansowymi z Idea Banku?

Majątek Leszka Czarneckiego miał wartość ponad 6 mld zł. Jednak po odjęciu z tego Idea Banku cała reszta to już tylko około 1 mld zł. Z tego większa część najprawdopodobniej jest ulokowana w holenderskiej LC Corp B.V.

Przejęcie Idea Banku przez Bank Pekao na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego to tylko kolejny akt konfliktu miliardera Leszka Czarneckiego z państwem. BFG informuje, że gdyby nie interwencja Idea Bank by zbankrutował. Czarnecki kontruje oskarżeniami o działania autorytarne państwa, wskazując, że Idea Bank wrócił już na ścieżkę zysków – pisze Jacek Frączyk.

Jednak choć wyniki Idea Banku od 5 kwartałów są dodatnie, daleko nie spełniają poziomów niewypłacalności. Wskaźnik TCR dla grupy Idea Bank wynosił we wrześniu 0,78 proc., czyli o 9,72 proc. mniej niż stanowi wymagane minimum. Inne wskaźniki też pozostają niespełnione.

Zarzuty wobec Czarneckiego dotyczą m.in. nie uchronienia klientów Idea Banku sprzedaży im na ich szkodę obligacji GetBacku, kiedy to doszło do naruszenia prawa.

Ta afera pokazuje, że nie może być tak, że osoby wpływowe i bardzo majętne, mogą czuć się bezkarne, gdy dokonują przestępstw - mówił prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej.

Czytaj też: Czarnecki zapowiada odwołanie od decyzji BFG ws. Idea Banku

Poza działaniem na szkodę klientów Czarnecki występował też przeciwko państwu polskiemu. Kiedy chciał ponad rok temu pozwać Skarb Państwa do arbitrażu w Sztokholmie o miliard zł. Czarnecki skarżył się, że otrzymał korupcyjną propozycję Marka Chrzanowskiego, ówczesnego szefa KNF-u. Chrzanowski miał zażądać za ochronę banków Czarneckiego 40 mln zł, a rozmowę ze złożeniem propozycji biznesman nagrał – informuje Frączyk na portalu businessinsider.com.pl.

Problemy miały też inne podmioty Leszka Czarneckiego. Jeden z nich to Getin Noble Bank, a początki jego kłopotów to m.in. decyzja Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) z końca 2016 roku. Ten wydał rekomendację zwiększającą tzw. bufor bezpieczeństwa, szczególnie dla kredytów hipotecznych we franku. Najbardziej uderzyło to akurat w Getin Noble Bank, który ma portfel pełen frankowych kredytów i nagle przestał spełniać wymogi - czytamy na stronach businessinsider.com.pl

businessinsider.com.pl / mt