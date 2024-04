Złoto Glapińskiego! NBP ma 8,5 mld rezerw więcej

W marcu wartość złota w posiadaniu banku centralnego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego – wynika z piątkowych danych Narodowego Banku Polskiego o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

W piątek Narodowy Bank Polski opublikował dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych na koniec marca. Wynika z nich, że na koniec ubiegłego miesiąca wartość oficjalnych aktywów rezerwowych i pozostałych aktywów w walutach obcych wyniosła – w przeliczeniu na złote – prawie 807,7 mld zł i była większa o 59,4 mld zł niż na koniec lutego.

Na koniec marca w posiadaniu NBP było 11,532 mln uncji złota, a więc tyle, co na koniec lutego, jednak wartość złota w przeliczeniu na złote wzrosła do prawie 101,86 mld zł z 93,31 mld zł na koniec lutego, czyli o ponad 8,5 mld zł.

Jak informował na ostatniej konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński, zarząd banku centralnego podjął decyzję o zwiększeniu udziału złota w rezerwach do ok. 20 proc. w ciągu najbliższych dwóch lat. Na koniec 2023 r. udział złota w rezerwach banku centralnego wynosił ok. 13 proc.

Marek Siudaj (PAP), sek

