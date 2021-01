A może rząd obniży w końcu podatki? Premier "gasi" hejterów

Kto zabrał OFE? Kto podniósł VAT? Kto podnosił podatki? To nasi poprzednicy. Wystarczy spojrzeć po dużych liczbach i one powiedzą państwu jak rzeczywistość wygląda. (…) Wszystkie podstawowe podatki rząd PiS obniżył - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas poniedziałkowej sesji Q&A na Facebooku. Dał przy tym niezły wykład dla amatorów tezy o podnoszeniu podatków przez obecny rząd. Odniósł się też bardzo mocno do celebrytów w tzw. aferze szczepionkowej

„Może zamiast szukać nowych podatków zaczniecie wydatki ograniczać?” - brzmiało jedno z pytań podczas tej sesji. Takiej odpowiedzi, a w zasadzie dobitnie wyjaśniającego mini-wykładu chyba się nie spodziewano.

Kto zabrał OFE? Kto podniósł> VAT? Kto podnosił podatki? To nasi poprzednicy. Wystarczy spojrzeć po dużych liczbach i one powiedzą państwu jak rzeczywistość wygląda - powiedział premier Mateusz Morawiecki, przy czym wyjaśnił w szczegółach kwestię zmian w podatkach za rządów PiS. - Budżet składa się z czterech podstawowych podatków: VAT, CIT, podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i akcyza. VAT obniżyliśmy dla kilkuset artykułów z 23 na 8, a z 8 na 5 proc. Znaczące obniżenie VAT-u kosztem grubych setek milionów, jeśli nie miliardów złotych. Ogromny wydatek po to, żeby te pieniądze zostały w kieszeni. Po drugie, obniżyliśmy CIT z 19 na 15, potem z 15 na 9 dla firm, które mają obroty typu małe i średnie przedsiębiorstwa. Prawie wszystkie małe i wiele średnich łapie się na ten jeden z najniższych w Europie podatków CIT. Podatek PIT dla ryczałtu – próg podniesiony do 2 mln euro z 250 tys. Euro. To zasadnicza zmiana i obniżka i uproszczenie tego podatku kosztem 2 do 3 mld zł. Estoński CIT, czyli możliwość zainwestowania i zerowy podatek, kolejne parę miliardów złotych. A te wszystkie podatki to ok 90 proc. polskiego budżetu. W końcu podatek PIT obniżony z 18 proc. na 17, czyli ok 1 punkt procentowy (6 proc.) a tak naprawdę więcej, bo podniesiony koszt uzyskania przychodu, to koszt 15 mld zł dla budżetu państwa. Do tego trzeba doliczyć zerowy PIT dla osób do 26 roku życia. Wszystkie podstawowe podatki rząd PiS obniżył. Opłaty, z których do budżetu państwa wpada naprawdę niewiele i nie jest fiskalny, to np. opłata cukrowa.

Palenie papierosów i cukier są niezdrowe. To działania pro-zdrowotne. Fiskalnie mają znaczenie marginalne.

Cukier jest niezdrowy i większość państw na świecie już ten podatek wprowadziła - tłumaczył premier. - To nie idzie do budżetu. Czy w budżecie, którego łączna pula wydatków w sektorze finansów publicznych wynosi ok biliona złotych, a sam budżet na ten rok w wydatkach to pół biliona złotych (oprócz tego ZUS, samorządy), czy dla takiego budżetu miliard, albo pół miliarda to cel fiskalny? Nie, cel jest przede wszystkim zdrowotny, wyrównania szans. Podatek powinien być bardziej progresywny, a system powinien być bardziej sprawiedliwy. Popatrzcie państwo na to tak uczciwie, całościowo, przez pryzmat całego budżetu.

Jak ocenił premier, trzeba znać proporcje i tak właśnie patrzeć na kwestię podatku cukrowego.

Jeśli VAT to 180 mld zł rocznie, a przez wyrównanie matrycy co najmniej grube miliardy zostawiamy w kieszeniach podatników-obywateli, a po drugiej stronie mamy podatek od cukru, który idzie na leczenie, bo na to chcemy przeznaczyć, to samemu proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ma to cel fiskalny, czy pro-zdrowotny - zakończył premier Morawiecki.

Premier skomentował też m.in. aferę szczepionkową, kwarantannę, otwarcie restauracji, możliwość podróży samolotem dla zaszczepionych i powrót dzieci do szkół.

Dlaczego pana zdaniem zaszczepieni zostali celebryci?

O celebrycie i parę osób ze stacji telewizyjnej TVN, słyszałem o takich osobach i o jednym polityku, bardzo ważnym, byłym premierze, ale już w tej kwestii się wypowiadałem. To bardzo niewłaściwe zachowanie, jest prowadzona kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia. Pan minister zdrowia na pewno będzie wyciągał konsekwencje i mam nadzieję, że ten przykład będzie takim mocnym memento dla innych, którzy chcieliby poza kolejnością, „po znajomości” komuś zaproponować szczepienie. Takie elementy nie powinny mieć miejsca i każdy powinien poczekać na swoją kolej, według tego, co eksperci nam doradzili i ujęliśmy w Narodowym Programie Szczepień - powiedział premier.

Jak premier zaznaczył, w Narodowym Programie Szczepień procedura jest bardzo dokładnie opisana, a opowiadanie, że procedura jest nieprecyzyjna i ci, którzy tak mówią, nie mają racji.

Czy przyjmuje tłumaczenia celebrytów?

Nie przyjmuję takich tłumaczeń. To nie tak było, że część dawek została wolna, niewykorzystana w fiokach, nie tak było, szanowni państwo, tylko te osoby były wcześniej powiadamiane i zapraszane do tego szczepienia poza kolejnością. To naganne i nieakceptowalne zachowanie – podkreślił premier.

Jak będzie zachęcać do szczepień?

Wiemy doskonale, że ten wirus jest straszny, nieprzewidywalny i trzeba szczególnie uważać na naszą mobilność. Tym szybciej wrócimy do normalności.

Wąskie gardło to producenci szczepionek

Dzisiaj wąskim gardłem są dostawy szczepionek od producentów. Dzisiaj tylko od Pfizera dostajemy szczepionki (Pfizer, BioNtech, Moderna i kolejnych dostawców). Dzisiaj system, który przygotowaliśmy jest gotowy do przyjmowania o wiele większej liczby szczepionek i do szczepienia rzesz naszej populacji. Mam nadzieję, że producenci będą w stanie wyprodukować więcej dawek niż do tej pory dostajemy.

Odmrażanie gastronomii

Za długo czekaliśmy na zgodę Komisji Europejskiej Europejskiej - powiedział premier. - Na pewno musimy poczeka na uspokojenie sytuacji pandemicznej.

Jak powiedział, otwarcie tych branż, które są najbardziej narażone na kontakty społeczne jest niezwykle wrażliwym instrumentem i działaniem z punktu widzenia skutecznej walki z pandemią.

Dlatego dla tych branż, by przynajmniej częściowo zrekompensować im koszty, straty, ubytek obrotów, proponujemy i mamy już przygotowane pieniądze na rekompensaty, przynajmniej częściowe - ocenił. - Długo dość, za długo, czekaliśmy na zgodę Komisji Europejskiej. W końcu udało się przekonać Komisję Europejską i środki budżetu państwa polskiego angażujemy i będziemy dalej angażować w pomoc dla przedsiębiorców.

Premier powiedział też, że nic nie może dziś obiecać w kwestii powrotu dzieci do szkół.

Nie mogę dziś obiecać, że dzieci wrócą do szkół. Bronimy się przed trzecią falą, ale ona dopiero do nas nadejdzie. Więcej będzie można o tym powiedzieć za tydzień - powiedział premier.

W kwestii lotów samolotem tylko dla zaszczepionych osób premier powiedział, że to leży w gestii linii lotniczych i to ich polityka, jednak zauważył, że bardzo słuszna. Szczepienia mają być dobrowolne, ale prywatne podmioty mają prawo kształtować swoje podejście prozdrowotne w tej kwestii w ten sposób.

