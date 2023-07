Premier: będziemy nadal obniżać i upraszczać podatki

Jeżeli będziemy dalej rządzić, to chcemy dalej kontynuować obniżanie podatków, ale także upraszczanie i optymalizację podatkową od strony podatnika – przekazał w środę premier Mateusz Morawiecki podczas środowej sesji Q&A.

Podczas sesji Q&A na Facebooku premier Mateusz Morawiecki został zapytany, czy jeśli rządy Prawa i Sprawiedliwości będą kontynuowane, to czy VAT zostanie obniżony, np. z 23 proc. do 19 proc.

Jeżeli będziemy dalej rządzić, wyborcy nam zaufają, to chcemy dalej kontynuować obniżanie podatków, ale także upraszczanie, optymalizację podatkową od strony podatnika tak, żeby jak najprostsze było korzystanie z systemu podatkowego – zadeklarował Morawiecki.

Obniżyliśmy podatek VAT dla kilkuset produktów z 23 proc. na 8 proc., a 8 proc. na 5 proc. – przypomniał premier.

Dodał, że rządzący obniżyli również podatek CIT dla małych i średnich firm, a także PIT - z 18 proc. do 12 proc., a kwotę wolną od podatku zwiększyli do 30 tys. zł.

Pytany, ile wynosi zadłużenie na jednego Polaka, premier oszacował, że „orientacyjnie jest to ok. 40 tys. zł na jednego Polaka”.

_Jest ono jednym z niższych w proporcji do PKB w Europie i takim, które spada w proporcji do PKB. W wielu krajach Europy to zadłużenie cały czas rośnie - podkreślił szef rządu.

PAP/RO