W kilka dni zwiększył majątek o 13 mld dol.! Najbogatszy Chińczyk goni Amerykanów!

Najbogatszy Chińczyk Zhong Shanshan to jedno z objawień 2020 r. na liście miliarderów. Właśnie wszedł do pierwszej dziesiątki, raptem kilka dni po tym, jak został najbogatszym człowiekiem w Azji.

Zhong Shanshan znajduje się obecnie na 6. miejscu rankingu najbogatszych ludzi Bloomberga, z majątkiem rzędu 91,5 mld dol. Raptem w ciągu tygodnia przeskoczył pięć kolejnych osób, bo jeszcze 31 grudnia był na miejscu 11., z 77 mld dol. Wyprzedził tym samym Warrena Buffetta (86 mld dol.) i założycieli Google: Siergieja Brina i Larry Page’a (kolejno 79 i 82 mld dol.) oraz byłego prezesa Microsoftu Steve’a Ballmera (78 mld dol.).

Kolejną barierą, którą najbogatszy Chińczyk może przeskoczyć, jest 100 mld dol. Nawet wtedy jednak nie wejdzie jeszcze do top 5, bo znajdujący się na piątej pozycji CEO Facebooka Mark Zuckerberg ma fortunę szacowaną na 103 mld dol. Ale jeśli dalej jego majątek będzie rósł w takim tempie, co w 2020 r., to jest to możliwe dosyć szybko, bo tylko w ciągu sześciu pierwszych dni 2021 r. Shanshan wzbogacił się o ok. 13 mld dol. Łącznie od początku 2020 r. jego majątek wzrósł o 83 mld dol.

Chiński „Samotny Wilk” - bo taki nosi przydomek - jest założycielem i właścicielem dwóch firm notowanych na giełdach.

Czytaj też: Rekordowy kapitał napłynie do Polski! Czas na inwestycyjny boom!

businessinsider.com.pl/kp