Inwestycyjny boom! Polacy oszaleli na punkcie złota!

Ubiegły tydzień, w którym złoto odnotowało spadki najniższe od 7 miesięcy, powoduje, że inwestorzy wciąż z napięciem śledzą wydarzenia i informacje płynące z tego rynku. Głównie dlatego, że rok 2012, był wymagający dla całego sektora. Mimo to, rok ten zamknęliśmy wzrostem w stosunku do jego otwarcia. Czy to daje nam podstawy, aby myśleć optymistycznie o złocie w 2013 r.?