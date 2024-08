Miedziowy kolos zaoferuje złoto i srebro w sztabkach

KGHM Polska Miedź zamierza wejść na rynek inwestycyjny srebra i złota. Firma kończy waśnie wdrażanie technologii umożliwiającej produkcję mniejszych sztabek srebra i złota spełniających wymogi rynku klientów indywidualnych. Sprzedaż wystartuje na przełomie III i IV kwartału br.

O planach na najbliższe miesiące poinformował podczas czatu inwestorskiego wiceprezes koncernu ds. finansowych, Piotr Krzyżewski. „Nasze działania skupiają się obecnie nad rozruchem infrastruktury, tj. odpowiedniego parku maszynowego i kanałów dystrybucji, koniecznej do produkcji odlewanych złotych i srebrnych sztabek w Hucie Miedzi Głogów” – powiedział Krzyżewski, którego słowa przytoczyła PAP. Technologia, która zostanie wykorzystana przez KGHM gwarantuje: mniejsze wielkości sztabek, powtarzalną gramaturę, odpowiednie opakowanie itp.

Ceny złota na historycznych szczytach

Złoto jeszcze nigdy nie było tak drogie. Jego ceny podczas zakończonego właśnie długiego weekendu (a konkretnie 16 sierpnia br.) osiągnęły historyczny rekord, przekraczając psychologiczną barierę 2,5 tys. dol. za uncję. W Polsce ceny monet ważących jedną uncję, a więc 31,1 g, ponownie dochodziły do 10 tys. zł za sztukę.

Złoto nadal pozostaje dla inwestorów jednym z najstabilniejszych wyborów. Coraz bardziej doceniają ten kruszec również banki centralne, wskazując na takie jego zalety, jak: długoterminowe zachowanie wartości czy odporność na inflację i kryzysy. Jeśli chodzi o nasz kraj, to rozsądna polityka fiskalna prowadzona przez prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP), prof. Adama Glapińskiego, przyczyniła się do zwiększenia zasobów złota do 377 ton. Jego udział w całkowitych aktywach rezerwowych wynosi już 13 proc.

Popyt na miedź też będzie się utrzymywał

W drugiej części inwestorskiego czatu Piotr Krzyżewski powiedział, że spółka w długim terminie pozostaje optymistyczna, jeśli chodzi o popyt na miedź. „W krótkiej perspektywie zawsze są wahania relacji popyt/podaż powodowane m.in. wahaniami w poziomach produkcji czy problemami poszczególnych gospodarek. Długoterminowo spodziewamy się jednak niedoboru produkcji miedzi wobec rosnącego globalnego popytu na ten surowiec” – wskazał Krzyżewski.

KGHM Polska Miedź (wcześniej: Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi) to spółka strategiczna, jedna z największych polskich spółek skarbu państwa, jeden z czołowych producentów miedzi na świecie i globalny lider w produkcji rafinowanego srebra. Koncern jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: KGHM, PAP

Oprac. GS

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: https://wgospodarce.pl/backend/publications/144176

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Plan Hennig-Kloski. Schłodzić branżę drzewną na raty

Dlaczego Kursk? Nareszcie znamy cel ofensywy

Bruksela rozjedzie polski przemysł?

Likwidacja walcowni. 460 osób bez pracy w regionie

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: