Złoty interes! Cena złota gwałtownie rośnie, mamy rekord

Ceny złota spektakularnie wzrosły 2 sierpnia br. do rekordowego poziomu 2474 dol. za uncję. Zdaniem analityków, ma to związek z zaskakująco słabymi danymi o zatrudnieniu w Stanach Zjednoczonych. Ten historyczny szczyt podkreśla rolę złota jako bezpiecznego aktywa wczasach niepewności gospodarczej oraz zawirowań makroekonomicznych i geopolitycznych.

Stymulatorem tego dramatycznego wzrostu była publikacja raportu o zatrudnieniu za oceanem w lipcu, który ujawnił znacznie niższą od oczekiwanej liczbę utworzonych miejsc pracy, wynoszącą zaledwie 114 000. To wynik zdecydowanie odbiegający od prognoz, mówiących o 175 000 nowych etatach. Nie najlepszy stan amerykańskiej gospodarki obrazuje też, stopa bezrobocia, która zwiększyło się gwałtownie do poziomu nienotowanego od 2021 roku. Do tego wzrost wynagrodzeń spowolnił bardziej niż oczekiwano, co dodatkowo zaniepokoiło inwestorów.

Słabe dane dotyczące zatrudnienia wzbudziły poważne obawy co do zdolności Rezerwy Federalnej do skutecznego kierowania gospodarką. Jak podkreślają najnowsze dane ISM, kurczenie się sektora produkcyjnego spotęgowało te obawy. Co więcej, rozczarowujące raporty z wynikami głównych spółek ujawniły słabości związane z rosnącymi stopami procentowymi, pogarszając nastroje.

Będzie duża podwyżka stóp procentowych?

W obliczu niepewności gospodarczej nasilają się spekulacje, że Rezerwa Federalna może rozważyć na najbliższym wrześniowym posiedzeniu znaczącą obniżkę stóp procentowych (o 50 pkt bazowych). Plotki tego typu podsycają słabe wskaźniki gospodarcze i obawy przed przedłużającym się spowolnieniem gospodarczym. Jednocześnie eskalujące napięcie geopolityczne na Bliskim Wschodzie zwiększyły popyt na złoto jako na bezpieczną inwestycję w trudnych czasach i ceny tego kruszcu wystrzeliły.

Bezpieczna gospodarcza przystań

Połączenie ponurych danych z rynku pracy, potencjalnych gołębich ruchów Rezerwy Federalnej i utrzymującego się ryzyka geopolityczneg,o doprowadziło złoto do nowych rekordowych poziomów. Ten gwałtowny wzrost wzmacnia status złota jako kluczowego aktywa dla inwestorów poszukujących stabilności w obliczu niestabilności gospodarczej i politycznej.

Historycznie rzecz biorąc, złoto służyło jako bezpieczna gospodarcza przystań podczas kryzysów finansowych i wstrząsów geopolitycznych. Tak stało się m.in. podczas światowego kryzysu finansowego w 2008 r. jego ceny gwałtownie wzrosły, gdyż inwestorzy zaczęli napływać do niego w poszukiwaniu bezpieczeństwa.

Na podstawie invezz.com oprac. GS

