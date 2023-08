Więcej kradzieży w sklepach. Co najczęściej ginie?

Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, w I półroczu 2023 r. przestępstw kradzieży w sklepach było w ujęciu rocznym o 40 proc. więcej niż w I półroczu 2022 r. - to niemal 24 tys. - pisze wtorkowa „Rzeczpospolita”. Wykroczeń związanych z kradzieżą było więcej o niecałe 22 proc. - dodano.

„W pierwszym półroczu policja zarejestrowała aż 40 proc. więcej spraw niż rok temu” - informuje „Rzeczpospolita” powołując się na dane Komendy Głównej Policji, o których dziennik pisze jako pierwszy.

Jak pisze dziennik, jedną z głównych przyczyn jest inflacja, a co za tym idzie, szybkie ubożenie Polaków.

Głównie giną dwie kategorie towarów. Pierwsza to żywność i wszystko to, co można szybko sprzedać. Druga kategoria to towary luksusowe, w tym drogie alkohole, perfumy, elektronika itp. „One jednak raczej znikają za sprawą zorganizowanych grup przestępczych” - podkreśla „Rz”.