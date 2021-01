Brytyjczycy zszokowani skutkami brexitu! "To koszmar"!

Brytyjskie firmy są zszokowane barierami handlowymi, które pojawiają się obecnie pomimo umowy z UE. Eksperci spodziewają się fazy przejściowej, która potrwa latami, a Parlament Europejski pozytywnie ocenia umowę - pisze Barbara Wesel dla „Deutsche Welle”.

Scenka w terminalu promowym Hook of Holland wyjaśnia więcej, co oznacza brexit, niż wszystkie deklaracje polityczne ostatnich miesięcy. Celnik zabiera brytyjskiemu kierowcy wałówkę: kanapki z szynką zawinięte w folię aluminiową. - Nie wolno wwozić do UE niektórych produktów spożywczych, takich jak mięso, owoce, warzywa, ryby i tym podobne - wyjaśnia urzędnik zszokowanemu mężczyźnie. Ten pyta, czy może przynajmniej zatrzymać kanapki, gdyby zdjął z nich szynkę. – Niestety nie, wszystko jest skonfiskowane - mówi urzędnik. - Witamy po brexicie, bardzo mi przykro…

Od weekendu brytyjskie media są pełne doniesień o nieoczekiwanych konsekwencjach porozumienia brexitowego. „Daily Mail” ubolewa nad „biurokracją związaną z brexitem w portach” i pokazuje puste półki supermarketów, gdzie brak sałaty, kalafiorów i pomarańczy. W Paryżu sieć domów towarowych Marks & Spencer zgłasza problemy w swoim dziale spożywczym, ponieważ nie może eksportować nawet własnych produktów do UE. Z kolei stowarzyszenia małego i średniego biznesu przewijają się wciąż przez brytyjskie studia telewizyjne i wzywają do renegocjacji umowy z UE.

Odpowiedzialny za to minister Michael Gove ostrzega, że w ciągu najbliższych kilku tygodni należy się spodziewać dalszych „znaczących zakłóceń na granicach”, ponieważ więcej ciężarówek będzie trzeba poddać większej liczbie kontroli. Porty promowe, takie jak Calais, od przełomu roku obserwowały tylko 25 proc. normalnego ruchu. Kiedy zapasy na początku roku się wyczerpią, a transporty ponownie wzrosną do zwykłego poziomu około 10 tys. ciężarówek na północnym wybrzeżu Francji, problemów jeszcze przybędzie.

