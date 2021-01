Drogi przejezdne ale i tak uważaj!

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, a na sieci dróg krajowych pracuje 925 pojazdów do zimowego utrzymania - poinformowała w czwartek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ostrzegła również kierowców przed opadami śniegu i deszczu ze śniegiem oraz błotem pośniegowym i lokalną śliskością.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że opady śniegu oraz śniegu z deszczem występują na terenie całego kraju z wyjątkiem województwa kujawsko-pomorskiego i lubuskiego. Błoto pośniegowe i lokalna śliskość występuje na obszarze województwa: dolnośląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, podlaskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, pomorskiego.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę.

Jak przekazali drogowcy, w dzień można się spodziewać zachmurzenia dużego z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady śniegu, nad morzem także deszczu ze śniegiem. W górach i na obszarach podgórskich prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm. Temperatura maksymalna od -5 st. na Suwalszczyźnie i Podhalu do 2 st. na Pomorzu Zachodnim i 3 st. nad morzem. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, w porywach do 55 km/h nad morzem, z kierunków północnych. W Sudetach wiatr w porywach do 70 km/h, a w Tatrach do 80 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

PAP/ as/