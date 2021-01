Koniec monopolu EA. Będzie gra Star Wars z otwartym światem

W ostatnich tygodniach Disney zdecydowało się na ważny ruch dla branży gier. Do życia powróciła spółka Lucasfilm Games

Firma od razu intensywnie zaczęła działać i nawiązała współpracę z Ubisoftem. Będą tworzyli grę z otwartym światem na podstawie licencji Gwiezdnych Wojen. Wcześniej ujawniono podobną współpracę z Bethesdą przy pracach nad Indianą Jones.

Galaktyka Gwiezdnych wojen jest niesamowitym źródłem motywacji dla naszych zespołów do wprowadzania innowacji i przesuwania granic tego medium [gier wideo – przyp. autora]. Tworzenie nowych światów, postaci i historii, które na stałe staną się częściami Gwiezdnych wojen, to dla nas niewiarygodna szansa i jesteśmy podekscytowani, że nasze studio Ubisoft Massive ściśle współpracuje z Lucasfilm Games, by stworzyć oryginalną przygodę we wszechświecie Gwiezdnych wojen, która będzie inna niż wszystko, co zrobiono wcześniej - skomentował Yves Guillemot, prezes Ubisoftu.