Gdzie ucieknie klan Trumpów? W tle "bunkier dla miliarderów"

W grudniu Ivanka Trump i jej mąż Jared Kushner wydali 32 mln dol. na zakup działki na ekskluzywnej wyspie na Florydzie. Do zakupu apartamentu w tym stanie przymierza się też najmłodsza córka prezydenta USA. On sam planuje po zakończonej prezydenturze wrócić nie do Nowego Jorku, a do posiadłości Mar-a-Lago. Jeśli plany rodziny się powiodą, wszyscy będą mieszkać w tym samym stanie, w dodatku niedaleko siebie.

Według gazety „The New York Post” Donald Trump Junior wraz ze swoją partnerką aktywnie szukają mieszkania na Florydzie.

Dział plotkarski dziennika wskazuje, że podobne działania podejmuje najmłodsza córka Donalda Trumpa, Tiffany. Ona jest zainteresowana zamieszkaniem w Miami

Zarówno córka, jak i syn obecnego prezydenta USA, są kolejnymi członkami rodu Trumpów planującymi przeprowadzkę do Słonecznego Stanu. W grudniu ubiegłego roku Ivanka Trump oraz jej mąż Jared Kushner przeznaczyli 32 mln dol. na zakup działki na wyspie Indian Creek, zwanej potocznie „bunkrem dla miliarderów”, położonej w największym mieście Florydy

Sam Donald Trump po zakończeniu prezydentury planuje zamieszkać w należącej do niego posiadłości Mar-a-Lago w mieście Palm Beach.

businessinsider.com.pl/kp