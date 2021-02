E – urząd skarbowy: większy i sprawniejszy

Ministerstwo Finansów uruchomiło e-Urząd Skarbowy. Serwis będzie budowany etapami do września 2022 r. Będzie można załatwić więcej spraw.

W jednym miejscu będzie można szybko i wygodnie załatwić sprawy podatkowe, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym, na poczcie czy w banku. Pierwszy pakiet e-usług jest już dostępny.

Dostęp do serwisu e-Urząd Skarbowy będzie możliwy tylko ze strony podatki.gov.pl po zalogowaniu się Profilem Zaufanym, e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną. Do usługi Twój e-PIT będzie można zalogować się także danymi podatkowymi.

Serwis działa przez całą dobę i można z niego korzystać z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu.

Użytkownik będzie miał dostęp do informacji i usług dotyczących go bezpośrednio, a w kolejnych etapach również do spraw innych podatników, do których uzyskał pełnomocnictwo lub dostęp do konta.

Mam przyjemność ogłosić, że wchodzimy na wyższy poziom skarbowości - uruchamiamy już nie pojedynczą e-usługę, ale cały e-urząd - e-Urząd Skarbowy. To serwis budowany etapami do września 2022 r., dostępny na stronie podatki.gov.pl. Projekt jest współfinansowany z funduszy europejskich. Na e-Urzędzie Skarbowym będzie można szybko, łatwo i kompleksowo załatwić swoje sprawy podatkowe” - powiedział Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Z e-usług skorzystają podatnicy, płatnicy, pełnomocnicy, a także komornicy sądowi i notariusze. Udostępniamy na początek sześć e-usług. Pierwsza to zintegrowanie e-Urzędu Skarbowego z najpopularniejszą obecnie usługą, czyli Twoim e-PIT. Tutaj zeznania podatkowe będą udostępnione 15 lutego tego roku - powiedziała Magdalena Rzeczkowska, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

W kolejnych etapach planowane jest udostępnienie usługi i funkcjonalności m.in. dotyczące: e-zaświadczenia, integracja z serwisem e-Toll, usługi dla notariuszy i komorników sądowych, kolejne usługi dla podatników, dotyczące m.in. składania wniosków i udostępniania informacji o stanie spraw. Poprzez e-Urząd dostępna będzie informacja o nałożonych mandatach.

W e-Urzędzie Skarbowym będzie można również zapłacić online - na początku ta płatność będzie dostępna dla osób fizycznych, w zakresie podatków PIT, CIT, VAT oraz podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od darowizn, karty podatkowej, opłaty skarbowej i pozostałych podatków i należności niepodatkowych i mandatów.

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński o e-Urzędzie Skarbowym:

Szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska o e-Urzędzie Skarbowym

