Rekordowy skok sprzedaży obligacji skarbowych

Sprzedaż obligacji oszczędnościowych wyniosła 5 009 mln zł w grudniu br., poinformowało Ministerstwo Finansów. W listopadzie sprzedaż obligacji detalicznych wyniosła 4 521 mln zł. Sprzedaż obligacji oszczędnościowych w całym 2024 r. wyniosła 82,6 mld zł wobec 48,7 mld zł w 2023 r.

„Rok 2024 był zdecydowanie rokiem detalicznych obligacji skarbowych. Poziom zaufania do naszych produktów, jako bezpiecznego sposobu pomnażania oszczędności, przełożył się wprost na wielkość zakupów. Aż 82,6 mld zł zostało ulokowane w naszych obligacjach” - powiedział wiceminister finansów Jurand Drop, cytowany w komunikacie.

„W grudniu sprzedaliśmy obligacje: 3-miesięczne (OTS0325) - 174,6 mln zł, 1-roczne (ROR1225) - 1 791,6 mln zł, 2-letnie (DOR1226) - 285,6 mln zł, 3-letnie (TOS1227) - 1 390,7 mln zł, 4-letnie (COI1228) - 771,4 mln zł, 10-letnie (EDO1234) - 523,3 mln zł” - wymienił resort.

W 2024 roku największy udział w sprzedaży stanowiły obligacje 3-letnie z 40-proc. udziałem w strukturze sprzedaży. Na ich zakup nabywcy przeznaczyli blisko 32,7 mld zł. Są to obligacje o oprocentowaniu stałym - znanym z góry już w momencie ich zakupu. Drugie miejsce pod względem zainteresowania należy do obligacji 1-rocznych, których oprocentowanie uzależnione jest od stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Na ten rodzaj obligacji nasi klienci przeznaczyli ponad 19,9 mld zł (24 proc. udział w strukturze sprzedaży). Blisko 20 proc. wszystkich sprzedanych obligacji w 2024 roku, czyli trzecie miejsce z wynikiem 16,2 mld zł, należy do obligacji 4-letnich, których oprocentowanie zależne jest od wskaźnika inflacji powiększonego o marżę, podano też w materiale.

W grudniu ub.r. najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 1-roczne - ROR (36 proc. udział w strukturze sprzedaży), nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 1.791,6 mln zł oraz 3-letnie - TOS (28 proc.) ze sprzedażą na poziomie 1.390,7 mln zł. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 4-letnie - COI (z 15 proc. udziałem w sprzedaży). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie - EDO (10 proc.) i 2-letnie - DOR (6 proc.) oraz 3-miesięczne - OTS (3 proc.).

