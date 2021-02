Gowin i wicepremier Ukrainy rozmawiali m.in. o barierach celnych

Usuwanie barier celnych w dostępie do rynku ukraińskiego i współpraca w zakresie wsparcia dla obywateli Ukrainy zatrudnianych w Polsce były tematami poruszanymi podczas środowego spotkania wicepremiera Jarosława Gowina z wiceszefem ukraińskiego rządu - poinformowało PAP MRPiT

Przebywający z wizytą w Polsce Oleksij Reznikov wicepremier Ukrainy, przewodniczący ukraińskiej części Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej spotkał się w środę z wicepremierem, ministrem rozwoju, pracy i technologii Jarosławem Gowinem.

Jak wskazało MRPiT zagadnienia, którym poświęcone było spotkanie wicepremierów Polski i Ukrainy to „głębsza, sprawniejsza i szersza współpraca gospodarcza pomiędzy Polską a Ukrainą. „Drogą do tego ma być usuwanie barier celnych i biurokratycznych w dostępie do rynku ukraińskiego, poprawa jakości współpracy B2B oraz stała współpraca w sferze polityki migracyjnej i wsparcia dla obywateli Ukrainy zatrudnianych w Polsce” - czytamy w informacji przesłanej PAP.

Mimo perturbacji spowodowanych pandemią możemy cieszyć się stabilnymi relacjami gospodarczymi z naszym sąsiadem – Ukrainą. Potwierdzają to dobre dane o polsko-ukraińskich obrotach handlowych, które w 2020 r. wzrosły - zaznaczył cytowany przez resort wicepremier, szef ministerstwa rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

W ocenie wicepremiera potencjał współpracy gospodarczej między Polską a Ukrainą „na zasadzie win-win jest ciągle nie w pełni wykorzystany”. „Dlatego w naszym wspólnym interesie jest maksymalny rozwój wspólnych inicjatyw gospodarczych, inwestycyjnych i infrastrukturalnych związanych z naszym regionem i integracją Ukrainy z mechanizmami prawnymi UE” - podkreślił Gowin. Dodał, że Ukraina jest szczególnie ważna w perspektywie polskiej z uwagi na to, że obywatele tego kraju „na stałe wpisali się w polski krajobraz rynku pracy” - są bowiem najczęściej zatrudnianymi cudzoziemcami w Polsce.

„W ostatnich trzech latach mamy do czynienia z tendencją wzrostową w zakresie zawierania umów o pracę i zlecenia, co przekłada się na wzrost liczby obywateli Ukrainy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych” – powiedział wicepremier Gowin.

Jak przekazało MRPiT, Ukraina jest drugim, po Rosji, partnerem gospodarczym Polski na rynkach wschodnich - 16. jeżeli chodzi o ogólne obroty handlowe, a 14. w eksporcie. Dane za 11 miesięcy 2020 r. pokazują, że polsko-ukraińskie obroty handlowe wzrosły o 1,2 proc. w stosunku do tego samego okresu w 2019 r. i wyniosły ok. 8 mld 71 mln dol. W tym czasie polski eksport na Ukrainę wzrósł o 6,1 proc. i przekroczył 5 mld 412 mln dol.

Według danych GUS w 2018 r. ok. 17 tys. przedsiębiorstw z Polski uczestniczyło w polsko-ukraińskiej wymianie handlowej - w tym 3 tys. 794 firmy jako importerzy; a 13 tys. 489 - eksporterzy.

Z kolei na ukraińskim rynku działalność prowadzi ok. 1,2 tys. małych i średnich firm z kapitałem polsko-ukraińskim. Według źródeł ukraińskich na Ukrainie jest zarejestrowanych ok. 2,9 tys. firm z polskim kapitałem.

Według danych NBP na koniec 2019 r. stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich na Ukrainie wynosił 352,5 mln dol. (odpowiednio 219,5 mln dol. na koniec 2018 r.; 122,5 mln dol. na koniec 2017 r.; 15,1 mln USD na koniec 2016 r.; 18,4 mln dol. na koniec 2015 r.). Oznacza to - jak podkreśliło MRPiT - że polskie inwestycje wykazują tendencję wzrostową.

Z cytowanych przez MRPiT danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika natomiast, że w 2020 r. było 15,8 tys. aktywnych spółek, w których jednym z udziałowców była ukraińska firma lub osoba fizyczna posiadająca ukraińskie obywatelstwo. Z kolei główne branże działalności to: transport towarów, roboty budowlane i wykończeniowe, agencje pracy tymczasowej, handel.

PAP/KG