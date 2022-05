Wicepremier Ukrainy: potrzebujemy rozwiązania kryzysu paliwowego

Ukraina potrzebuje rozwiązania kryzysu paliwowego; najbliższe porty, z których moglibyśmy transportować zasoby, to m.in. Gdańsk i Świnoujście - powiedziała w poniedziałek w Warszawie wicepremier Ukrainy, minister gospodarki Julia Svyrydenko

Podczas konferencji towarzyszącej Polsko-Ukraińskiemu Forum Energii Svyrydenko poinformowała, że podczas spotkania omawiano pilne potrzeby Ukrainy związane z zapotrzebowaniem na paliwa i powstałym na skutek wojny kryzysem paliwowym. Podkreśliła, że w ciągu ostatnich tygodni Rosjanie niszczyli ukraińską infrastrukturę paliwową. Podała przykład zniszczonej Kremeńczuckiej Rafinerii, która zapewniała Ukrainie 50 proc. oleju napędowego i 100 proc. benzyny.

Koniecznie potrzebujemy rozwiązania tego kryzysu paliwowego. Spotkaliśmy się z naszymi partnerami, by omówić, jakie mogą być trasy logistyczne, jak powinniśmy współpracować z portami. Widzimy, że najbliższe porty, z których moglibyśmy transportować zasoby, to Gdańsk, Świnoujście, porty w Rumunii i Bułgarii. To jest nasze wąskie gardło. Chcemy rozwiązać ten problem – zaznaczyła wicepremier Ukrainy.