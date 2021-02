Rekordowe wyniki LOTOS Oil w czasie pandemii

17-procentowy wzrost sprzedaży i o 86 procent lepszy wynik netto względem roku poprzedniego to rezultat konkretnych działań wdrożonych przez LOTOS Oil w 2020 roku. Pomimo pandemii spółka intensywnie współpracuje z rynkiem B2B i B2C, tak by móc odpowiednio profilować swoją ofertę i trafnie reagować na potrzeby wszystkich klientów

Ubiegły rok należał do wyjątkowych. Sytuacja pandemiczna w kraju i na świecie zmieniła funkcjonowanie całej gospodarki. Spółka LOTOS Oil wykorzystała ten czas na zoptymalizowanie działalności i udoskonalenie swojej oferty.

LOTOS Oil od zawsze dostosowuje wszystkie swoje działania do mikro i makrootoczenia rynkowego. Rok 2020 był pod tym względem niezwykle wymagający z uwagi na pandemię COVID-19 oraz zmieniające się trendy rynkowe. Nadzwyczaj sprawnie jednak przegrupowaliśmy nasze siły i podjęliśmy wyzwanie słusznie upatrując w nim szansy na wzrosty sprzedażowe. Wzmożony wysiłek naszych zespołów: produkcyjnego, analitycznego, handlowego i marketingowego oraz ustawiczne dążenie do realizacji założonych celów sprawiły, że spółka osiągnęła doskonałe wyniki – mówi Adam Sekściński, prezes Zarządu LOTOS Oil. – LOTOS Oil zanotowała 17% wzrost ilości sprzedaży w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. Jeśli zaś spojrzeć na jej wynik operacyjny, to wzrósł on aż o 76 %. Grupa LOTOS cały czas optymalizuje swoją działalność. Sprzyja temu zarówno wysoka elastyczność zakładu, osiągnięta dzięki realizowanym konsekwentnie inwestycjom, jak i umiejętne korzystanie z pojawiających się okazji rynkowych. Dzięki temu w ubiegłym roku rafineria w Gdańsku przerabiała surowiec z zyskiem, wykorzystując niemalże maksymalnie swoje moce wytwórcze. To był niełatwy rok dla całej gospodarki, dlatego tym bardziej na uwagę zasługuje mocna pozycja rynkowa naszej spółki olejowej. Bardzo dobre wyniki sprzedażowe LOTOS Oil to efekt przemyślanych decyzji biznesowych oraz dużego zaangażowania sprawdzonej kadry specjalistów – mówi Zofia Paryła, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

LOTOS Oil, jak i wszystkie firmy w rozumieniu globalnym, napotykała najróżniejsze trudności. Metodycznie jednak mierzyła się z poszczególnymi barierami kolejno je pokonując i wypracowując jednocześnie nowe rozwiązania na przyszłość. Wyjątkowość sytuacji w 2020 roku pozwoliła dodatkowo udoskonalić wiele mechanizmów wewnątrz spółki, co z kolei usprawniło procesy na rozmaitych płaszczyznach funkcjonowania firmy. Niezwykle istotnym parametrem było podtrzymanie współpracy z siecią dystrybucyjną, co udało się zrealizować dzięki zrozumieniu potrzeb kontrahentów w tym wyjątkowym czasie. Proces uczenia się, jak poruszać się w nowej rzeczywistości, jest też nie bez znaczenia. Umożliwił on bowiem wypracowanie perspektywicznych schematów, które w przyszłości pozwolą reagować spółce na nowe wyzwania w sposób modelowy i optymalny.

Szybka reakcja LOTOS Oil na obostrzenia pandemiczne, jak również dynamiczne i trafne decyzje, współpraca zespołów zadaniowych oraz ścisła kooperacja z dystrybutorami zarówno krajowymi jak i zagranicznymi, pozwoliły wpracować świetny wynik netto spółki – relacjonuje Aleksandra Jankowska, wiceprezes Zarządu LOTOS Oil. – W 2020 roku wzrósł on o 86% względem roku poprzedniego a EBITDA osiągnęła rekordowy w historii wynik! Jesteśmy dumni z osiągnięcia takiego rezultatu. Pozycja rynkowa firmy jest dzięki takim wynikom solidna i stabilna, co potwierdza ogromną siłę marki LOTOS.

LOTOS Oil to nie tylko producent środków smarnych. Już na początku pandemii spółka rozpoczęła produkcję płynu do dezynfekcji pod nazwą LOTOSEPT. W pierwszej kolejności środek trafił do kontrahentów gdańskiej firmy olejowej. Wsparto również akcje pomocowe – LOTOS Oil przekazała w ubiegłym roku nieodpłatnie ponad 11 tys. litrów płynu m.in. do domów pomocy społecznej, szkół czy szpitali. LOTOSEPT był także rozdawany w miejscach, gdzie odbywały się duże zgromadzenia np. mecze piłkarskie.

Spółka pomimo pandemii nie spowolniła produkcji w żadnym wymiarze. Wręcz przeciwnie – LOTOS Oil intensywnie przyspiesza wykorzystując obecny czas między innymi na dogłębną rewitalizację portfolio produktowego. Na bieżąco trwa również intensywna współpraca z rynkiem zarówno B2B, jaki i B2C, tak by móc odpowiednio profilować ofertę spółki i trafnie reagować na potrzeby wszystkich klientów.

Umiejętność prawidłowego postępowania w trudnych i nagłych sytuacjach, przemyślane i zręczne poruszanie się w obszarze pojawiąjących się nowych ryzyk i szans, wsparcie naszych dystrybutorów, a nadto realizacja zamierzeń w sposób nadzwyczaj konsekwentny i zorganizowany zabezpieczyły interesy spółki LOTOS Oil oraz naszych kontrahentów rozsianych po całym świecie, czego efektem są tak doskonałe wyniki finansowe – podsumowuje prezes Adam Sekściński.

Czytaj też: Nowicki został powołany na wiceprezesa zarządu Grupy Lotos

LOTOS Oil/KG