Rekordowe wyniki Alior Banku

Alior Bank po raz kolejny zaprezentował rekordowe wyniki finansowe. Przychody wyniosły 1 330 mln zł, co stanowi wzrost o 22 proc. w ujęciu rocznym. Zysk netto wyniósł 366 mln zł i był o 197 mln zł wyższy, niż w I kwartale poprzedniego roku (wzrost o 116 proc.).

–Za nami kolejny kwartał, który zakończyliśmy bardzo dobrymi wynikami finansowymi. Cieszą tym bardziej, że wzmacniają bazę kapitałową, co w istotny sposób przyczyni się do możliwości finansowania potrzeb polskiej gospodarki. Poza osiągnięciem historycznych maksimów, był to dla nas ważny kwartał także ze względu na ogłoszenie nowej strategii rozwoju „Bank na co dzień, Bank na przyszłość”. Konsekwentnie ją wdrażamy i rośniemy, udowadniając swoją pozycję i odporność na czynniki zewnętrzne. To powinno satysfakcjonować akcjonariuszy, klientów oraz pracowników – powiedział Grzegorz Olszewski, prezes zarządu Alior Banku.