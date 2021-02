Hotele będą otwarte? Sobolewski: Trwa analiza

Trwa analiza tego, co się dzieje. Jeśli utrzyma się stan, który jest w tej chwili, z tą liczbą dziennych zakażeń, tak jak minister Niedzielski mówił, że pandemia chyba jest pod kontrolą, to być może w najbliższych dniach będą i tutaj podjęte decyzje i ogłoszone” - powiedział na antenie Radia Zet szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski, pytany o to, kiedy możemy spodziewać się otwarcia hoteli

Coraz bliżej otwarcia hoteli? Dworczyk zapowiada konferencję premier: Proszę jeszcze o kilkadziesiąt godzin cierpliwości — Jarosław Kaczyński w tygodniku „Sieci”: Musimy zdusić epidemię, to jest dzisiaj sprawa numer jeden.

Kolejne luzowanie obostrzeń

Zdaniem polityka PiS, decyzje dotyczące luzowania kolejnych obostrzeń mogą zapaść jeszcze w tym tygodniu.

Oczywiście nie że w tym tygodniu będziemy otwierać hotele, tylko zapowiadające termin być może nawet ten walentykowy. Ale to moja spekulacja w tej chwili — dodał Krzysztof Sobolewski w Radiu Zet.

Pytany o to, co wicepremier i prezes PiS myśli na temat otwierania hoteli, polityk odpowiedział:

Uważa, że trzeba być bardzo ostrożnym i nie dopuścić do sytuacji, jaka była w Portugalii – otworzono wszystko, co możliwe a w tej chwili Portugalia jest na skraju zapaści służby zdrowia — podkreślił polityk.

Radio Zet, wPolityce/KG