TYLKO U NAS! Facebook przyznaje się do błędu ws. IPN!

Facebook odblokował właśnie stronę IPN na Facebooku. Tłumaczy, że automat popełnił błąd, który jak najszybciej naprawiono. Przedstawiciele Facebooka w Polsce przepraszają za błąd systemu

Dostęp do strony Instytutu Pamięci Narodowej na Facebooku został ograniczony w wyniku błędu naszych zautomatyzowanych narzędzi i został już przywrócony. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności – Biuro prasowe Facebooka

Jak czytamy w wyjaśnieniu przesłanym naszej redakcji, dostęp do strony został błędnie ograniczony przez zautomatyzowane narzędzia, z których korzysta Facebook. Jak podaje biuro Facebooka, przypadkowo błędnie oceniły one treści opublikowane na tej stronie, w tym post o Heinrichu Himmlerze, stwierdzając, że naruszają one naszą politykę dotyczącą Niebezpiecznych osób i organizacji.

Nasz zespół dokładnie sprawdził te treści i potwierdził, że nie naruszają one naszych zasad, a treści i dostęp do strony zostały przywrócone. Każdego tygodnia badamy miliony treści i czasami - tak jak w tym przypadku - zdarza nam się popełniać błędy. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności - informuje polskie biuro Facebooka w komentarzu dla wGospodarce.pl

W poniedziałek Instytut Pamięci Narodowej poinformował o zablokowaniu 6 lutego angielskojęzycznego konta IPN na portalu Facebook. Powodem był post sprzed siedmiu miesięcy (15 maja 2020 r.) dot. niemieckich planów germanizacji polskich dzieci w czasie II wojny światowej. Zablokowanie wywołało falę oburzenia wśród dużej części internautów.

Materiał został opublikowany w 80. rocznicę powstania (datowanego na 15 maja 1940) dokumentu „Einige Gedanken über die Behandlung der Fremdenvölker im Osten” („Kilka myśli o traktowaniu obcoplemieńców na Wschodzie””) Heinricha Himmlera, który był wstępną instrukcją akcji germanizacyjnej. IPN określa ten dokument jako „instrukcję porywacza”, zainspirowaną teoriami Walthera Darrégo, ministra Rzeszy ds. żywności i rolnictwa, którego ideologia rasowa „Blut und Boden” („Krew i gleba”) położyła podwaliny pod program denacjonalizacji.

mw

