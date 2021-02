Alarmująca sytuacja w Paryżu! Wariant brytyjski coraz groźniejszy!

Brytyjska mutacja stanowi obecnie około 39 proc. zakażeń koronawirusem w regionie Paryża. „Sytuacja jest niepokojąca” - powiedział w środę specjalista chorób zakaźnych dr Gilles Pialoux. Dodał, że nie widzi możliwości uniknięcia kolejnego lockdownu.

Zdaniem kierownika oddziału chorób zakaźnych szpitala Tenon w Paryżu ten „niesamowity wzrost” mutacji brytyjskiej jest „alarmujący”. W Ile-de-France mamy klastry wariantów brytyjskich – dodał dr Pialoux.

Lekarz wezwał do wzmocnienia obowiązujących obostrzeń zdrowotnych i zaapelował o przyspieszenie szczepień personelu medycznego, nauczycieli oraz osób starszych. Dr Pialoux opowiedział się również za tzw. paszportem szczepionkowym dla zaszczepionych, co miałoby umożliwić im dostęp do miejsc użyteczności publicznej.