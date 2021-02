Masz zimą kłopoty z samochodem? Mamy coś dla ciebie!

Intensywne opady śniegu, bardzo niskie temperatury, śliskie jezdnie, problemy z akumulatorami, ale też inne awarie i wypadki. To ostatnio rzeczywistość, z którą mierzymy się wszyscy. Generuje to sporo kłopotów, ale można spróbować łagodzić konsekwencje problemów generowanych przez zimę. Rozwiązaniem jest Auto Assistance. Który wybrać?

W LINK4 można wybrać jeden z trzech pakietów Assistance. Poza standardowym są to Auto Assistance Plus i Auto Assistance Komfort. Różnią się cenami, ale także zakresem świadczonej pomocy.

Gdy zbuntuje się akumulator…

Podstawowy Assistance w LINK4 to pomoc techniczna w przypadku awarii, wypadku, uszkodzenia, kradzieży i wandalizmu, naprawa na miejscu zdarzenia, ale też holowanie auta do miejsca wskazanego przez klienta do limitu 200 km. Płynące ze standardowego Assistance korzyści to też wymiana koła, uruchomienie samochodu w przypadku rozładowanego akumulatora, co w przypadku kilkunastostopniowego mrozu może przytrafić się wszędzie i każdemu. Poranek mogą popsuć każdemu z nas także wszelkie niemiłe niespodzianki związane z paliwem. Jak choćby jego zamazrnięcie. LINK4 pomoże zarówno w tym przypadku, jak i wówczas, gdy zabraknie go na trasie i gdy trzeba będzie je dostarczyć, ale też wtedy, gdy przytrafi się zalanie baku niewłaściwym rodzajem paliwa. Podstawowy Assistance w LINK4 to także pomoc w otwarciu samochodu w niezwykle częstych przypadkach utraty, zniszczenia lub zatrzaśnięcia kluczyków w samochodzie.

Pod ochroną nie tylko w Polsce

W przypadku - także spowodowanej warunkami atmosferycznymi -awarii auta, LINK4 pokryje też koszt parkowania do 2 dni oraz koszty transportu kierowcy i pasażerów do celu podróży lub miejsca zamieszkania, jeśli odległość ta przekracza 20 km, lub pokrycie kosztów noclegu w hotelu, gdy do domu jest ponad 20 kilometrów. Niezwykle cenną opcją jest też samochód zastępczy po wypadku. Dzięki niemu nie trzeba będzie przeorganizowywać swojego życia zawodowego czy rodzinnego, bo kierowca nie zostanie nagle bez samochodu. Trzeba wiedzieć, że w standardzie pomoc Assitance dostępna jest w aż 39 europejskich krajach. Dwa kolejna pakiety Assistance to dodatkowe opcje ochrony. I tak np. w pakiecie Auto Assitance Plus, w przypadku awarii samochodu, klient otrzyma auto zastępcze aż na 2 dni

Najbardziej rozbudowany jest pakiet Auto Assistance Komfort, w którym, w razie wypadku lub kradzieży samochód zastępczy klient otrzyma aż na 10 dni, a na 5 dni w razie awarii. O tym pakiecie powinni pomyśleć wszyscy, którzy wybierają się w podróż własnym samochodem. Zapewnia on holowanie bez limitu kilometrów na terenie Polski i do 500 km od miejsca zdarzenia na terenie Europy oraz niezwykle pomocą opcję zapewniania opieki dzieciom, których rodzic zostanie hospitalizowany.

Auto Assitance w LINK4 można kupić razem z polisą OC lub OC/AC bez wychodzenia z domu pod numerem 22 444 44 44 oraz na stronie www.link.pl, gdzie znajdują się też ogólne warunki ubezpieczenia, w tym informacje o limitach i wyłączeniach odpowiedzialności. Do dyspozycji są też współpracujący z LINK4 agenci.

artykuł powstał we współpracy z LINK4