PGE zaprasza do filharmonii na koncerty z publicznością

Filharmonie w całej Polsce otwierają swoje sale koncertowe. Po ponad trzymiesięcznej przerwie wracają koncerty z udziałem publiczności. Ostatni raz widzowie mieli możliwość uczestniczenia w muzycznych wydarzeniach na żywo 6 listopada 2020 roku. Od tego czasu melomani mogli doświadczać muzycznych wrażeń za pomocą kanałów internetowych. Do uczestniczenia w koncertach na żywo zaprasza PGE Polska Grupa Energetyczna – mecenas filharmonii w całej Polsce

Cieszymy się, że publiczność będzie miała możliwość bezpośredniego uczestniczenia w koncertach. Grupa PGE jako mecenas kilkunastu filharmonii w Polsce, wspiera kulturę wysoką, co stanowi ważny element naszego zaangażowania w rozwój polskiej kultury – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Na powrót publiczności do sal koncertowych czekali nie tylko melomani, ale przede wszystkim muzycy, dla których występowanie przed widownią nabiera innego wymiaru. Możliwość zaproszenia publiczności do Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej, po przerwie trwającej od listopada, była przez nas długo wyczekiwana. Sensem istnienia filharmonii jako instytucji, z której emanuje muzyka i kultura, jest uczestnictwo widzów w organizowanych przez nie wydarzeniach. Dlatego, mimo że nie mogliśmy zaprosić słuchaczy do osobistego uczestnictwa, przez cały czas pracowaliśmy i przygotowywaliśmy się na ten właśnie moment. Zapraszam wszystkich melomanów do odwiedzenia Filharmonii Narodowej – mówi Wojciech Nowak, dyrektor Filharmonii Narodowej w Warszawie. Pierwszy koncert po przerwie w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbędzie się 19 lutego o godz. 19:30. Wznowioną działalność z udziałem publiczności zainauguruje Chór Filharmonii Narodowej prowadzony przez dyrektora Bartosza Michałowskiego, a w programie znajdą się pieśni i psalmy oraz kompozycje organowe w wykonaniu Jakuba Pankowiaka. Natomiast, Orkiestra Filharmonii Narodowej po raz pierwszy po przerwie zagra 27 lutego pod dyrekcją Thomas Rösnera, prezentując kompozycje H.M. Góreckiego, Wagnera i Schrekera. Solistką koncertu będzie znakomita sopranistka Ewa Vesin.

Na swoich słuchaczy czekają też pozostałe filharmonie wspierane przez PGE, między innymi Filharmonia Lubelska, która 19 lutego o godz. 19.00 zaprasza na Koncert Symfoniczny pod batutą Dawida Jarząba. W programie znajdą się utwory A. Vivaldiego, R. Straussa, czy J. Haydna. Polska Filharmonia Bałtycka, 19 lutego o godz. 19:00 będzie gościć włoskiego pianistę Pietro de Maria, który nagrał wszystkie dzieła Fryderyka Chopina. Na godzinę 20:00 zaprasza Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, które tego wieczoru zaprezentuje publiczności koncert duetu Maniucha i Ksawery, łączącego w autorski sposób jazzową improwizację z ginącymi pieśniami ukraińskiego Polesia. Filharmonia Gorzowska zaprezentuje swojej publiczności projekt muzyczny Śladem Kolberga, w którym członkowie zespołu zabierają słuchaczy w podróż po XIX-wiecznej Polsce. Projekt stanowi ukłon w stronę dorobku Oskara Kolberga i prezentuje zebraną przez niego muzykę w nowy, atrakcyjny dla słuchacza sposób, z wykorzystaniem ciekawego instrumentarium.

Grupa PGE, wspierając 11 filharmonii w całej Polsce, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych mecenasów kultury wysokiej w kraju. PGE wspiera Filharmonię Narodową w Warszawie a od 2012 roku nosi honorowy tytuł Mecenasa Roku. PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, objęła mecenatem Polską Filharmonię Bałtycką w Gdańsku, Filharmonię im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, Filharmonię Zielonogórską im. Tadeusza Bairda, Filharmonię Podkarpacką im. A. Malawskiego w Rzeszowie, Filharmonię Gorzowską – Centrum Edukacji Artystycznej, Filharmonię Świętokrzyską w Kielcach oraz Filharmonię im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Natomiast, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wspiera Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.