Dąbrowski: dla PGE sponsoring to nie tylko promocja firmy i marki

PGE jest jednym z największych w Polsce mecenasów kultury i sponsorów sportu

W swojej działalności sponsoringowej szczególną wagę przykłada do realizacji projektów skierowanych na rozwój i edukację dzieci, a także wsparcia społeczności lokalnych.

PGE jest jedną z największych firm w Polsce, liderem transformacji energetycznej o ogromnym potencjale organizacyjnym i finansowym. Ten potencjał wykorzystujemy do wsparcia naszych partnerów sponsoringowych. Dla PGE sponsoring sportu i mecenat kultury to nie tylko promocja firmy i marki. To działania, które są bardzo ważnym elementem naszej odpowiedzialności społecznej – chcemy być sponsorem społecznie zaangażowanym. Dlatego dużą wagę przykładamy do realizacji projektów z zakresu rozwoju i edukacji dzieci. Poprzez sponsoring budujemy nasze zaangażowanie w rozwój społeczny, wspieranie lokalnych społeczności, upowszechnianie aktywność fizycznej i sportu, ale także promocję kultury – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

PGE - Partner polskiego sportu i animator rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży

PGE jako partner polskiego sportu i animator rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży nie tylko wspiera sport profesjonalny, dbając o poprawę warunków polskich reprezentantów, ale także zapewnia środki finansowe na rozwój infrastruktury sportowej niezbędnej do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież.

PGE, wspierając każdą dyscyplinę, współpracuje z partnerami na wielu poziomach: profesjonalnym, amatorskim, dziecięcym i edukacyjnym. Elementem sponsoringu sportu PGE jest także propagowanie aktywności fizycznej wśród najmniejszych dzieci jako formy spędzania wolnego czasu.

W ramach Programu PGE „Junior”, PGE w 2022 r. współpracowała z 25 akademiami sportowymi z takich dyscyplin, jak: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, ale także judo i łyżwiarstwo. Celem Programu jest rozwój zainteresowania dzieci daną dyscypliną. Dzięki wsparciu PGE w 25 klubach objętych programem trenowało ponad 6 tysięcy dzieci. Łącznie w zajęciach sportowych organizowanych przez podmioty sponsorowane przez PGE w 2022 roku uczestniczyło 18 tysięcy dzieci.

Na poziomie profesjonalnym, PGE wspiera polskie kadry narodowe i najważniejsze krajowe kluby z różnych dyscyplin sportowych. W 2022 roku wspierani przez PGE sportowcy profesjonalni zdobyli blisko 250 medali na zawodach rangi mistrzostw świata i Europy.

Kolejnym elementem jest sport amatorski, gdzie PGE popularyzuje rekreacyjną aktywność fizyczną. Flagowym projektem jest „Zimowy PGE Narodowy w Trasie”, który zachęca całe rodziny do uprawiania łyżwiarstwa. W 2022 roku wzięło w nim udział 420 tys. uczestników w 10 polskich miastach.

PGE Mecenasem Kultury

PGE jako jeden z największych w kraju mecenasów kultury, szczególnie wspiera inicjatywy edukacyjne. Celem PGE jest zapewnienie powszechnego dostępu do edukacji z zakresu muzyki i sztuki. Realizuje go w ramach programu „PGE Kulturalna Grupa Energetyczna”.

Muzea i instytucje muzyczne wspierane przez PGE oprócz regularnej działalności prowadzą liczne działania edukacyjne, w tym lekcje skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych czy warsztaty dla najmłodszych. Tylko w 2022 roku w instytucjach kultury wspieranych przez PGE zostało zorganizowanych ponad 6 tys. pojedynczych wydarzeń, w których wzięło udział blisko 6 mln osób. Dodatkowo, w muzealnych programach edukacyjnych, wspieranych przez PGE, wzięło udział ponad 960 tys. dzieci. Oznacza to, że co czwarty uczeń w Polsce wziął udział w zajęciach z dziedziny kultury, które zostały zrealizowane ze wsparciem PGE.

W ramach „PGE Kulturalnej Grupy Energetycznej” spółka wspierała w 2022 r. 4 muzea: Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Lublinie i Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu, jak również 16 filharmonii i instytucji muzycznych w całej Polsce: Filharmonię Narodową w Warszawie, Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera, Filharmonię Śląską, Operę i Filharmonią Podlaską, Filharmonię Zielonogórską, Filharmonię im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, Toruńską Orkiestrę Symfoniczną, Filharmonię Podkarpacką im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, Filharmonię im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, Filharmonię Świętokrzyską im. Oskara Kolberga w Kielcach, Filharmonię Gorzowską, Operę Nova w Bydgoszczy, Filharmonię Dolnośląską w Jeleniej Górze i Polską Filharmonię Bałtycką im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

PGE wspiera także inicjatywy związane z dbaniem o pamięć historyczną i tożsamość narodową. W ramach programu „PGE Dumni z historii” angażuje się w takie projekty jak Muzeum Powstania Warszawskiego czy Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu w Łodzi.

PGE efektywny i skuteczny sponsor

PGE jest partnerem zaangażowanym, ale i skutecznym w podejmowanych działaniach. Efektywność sponsoringu PGE w 2022 roku wyniosła 817 proc. – co oznacza, że każda złotówka wydana przez PGE na sponsoring w 2022 roku zwróciła się ponad 8-krotnie.

Jednocześnie, rośnie świadomość społeczna o działalności sportowej i kulturalnej realizowanej przez PGE. W ramach badań przeprowadzonych na zlecenie PGE, przez Instytut Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, w lutym 2022 roku na grupie 1000 osób, blisko 50 proc. badanych wskazało PGE jako sponsora polskiego sportu, przy czym aż 63 proc. zgadza się, ze stwierdzeniem, że PGE jest partnerem polskiego sportu i animatorem rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży.

W przypadku kultury, 75,3% wskazało PGE jako sponsora kultury, z czego 46% dorosłych Polaków zgodziło się ze stwierdzeniem, że marka PGE jest mecenasem kultury wysokiej.

PGE/KG