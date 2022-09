Kultura pod ważnym mecenatem

PGE Polska Grupa Energetyczna bez wątpienia jest podmiotem, który potwierdza zasadę, iż mecenat wielkich podmiotów biznesowych korzystnie oddziałuje na projekty kulturalne. Choć PGE powszechnie kojarzy się ze spółką, która zapewnia polskim rodzinom i przedsiębiorstwom bezpieczeństwo energetyczne, Grupa nie tylko wspiera kulturę, ale też jest od lat mecenasem wielu projektów i wydarzeń.

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Agencję Badawczą PBS na zlecenie PGE aż 89 proc. ankietowanych Polaków interesuje się kulturą i sztuką, z czego 16 proc. deklaruje, że jest na bieżąco z wydarzeniami kulturalnymi, 38 proc. interesuje się wielkimi wydarzeniami w obszarze kultury i sztuki, a 35 proc. wybiera kameralne wydarzenia. Z badań wynika też, że aż 71 proc. badanych chce częściej odwiedzać teatry, 82 proc. chce częściej bywać w kinie, a 69 proc. w muzeach. Główne powody, które zachęciłyby ich do przyjścia do muzeum, to ciekawa ekspozycja (53 proc.), dostępność placówki (49 proc.) oraz niższa cena biletu (49 proc.). Co czwarty ankietowany chciałby częściej odwiedzać filharmonie. W tym przypadku za główną barierę uchodzi cena biletu, ponieważ połowa badanych (56 proc.) deklaruje, że bywałaby częściej na takich koncertach, gdyby cena biletu była niższa. Ważnym aspektem jest dla nich również dostępność placówki (47 proc.).

Warto zapamiętać te dane, bowiem to właśnie one stanowiły impuls dla działań PGE w wymiarze kultury. W ramach kampanii „Zapraszamy wszystkich do bywania” Grupa zaprasza do uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i korzystania z kultury i sztuki. Kampania jest też wyrazem strategii społecznej odpowiedzialności PGE jako mecenasa kultury - największa w Polsce grupa energetyczna chce w sposób angażujący i aktywny budować relacje biznesu z kulturą.

Jeden z największych mecenasów

Warto wskazać, że Grupa PGE wspiera szesnaście filharmonii i orkiestr w Polsce oraz cztery Muzea Narodowe: w Warszawie, Lublinie i Krakowie oraz Zamek Królewski na Wawelu. A to przecież nie jedyne działania.

-Jako jeden z największych mecenasów kultury w Polsce wychodzimy z założenia, że kultura jest dla wszystkich. Kontakt z nią rozwija, kształtuje wyobraźnię i kreatywność, jak również inspiruje do działania. Poprzez naszą nową kampanię zachęcamy wszystkich do bywania w instytucjach kultury bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE.

To właśnie te kwestie były istotnym argumentem na rzecz stworzenia nowej kampanii PGE „Zapraszamy do bywania” w której Grupa promuje kulturę i kontakt z nią, w pomysłowy sposób zachęcając do odszukania własnej „energii do działania”. Główny przekaz kampanii brzmi: Sztuka jest wszędzie. To twój świat, Twoje emocje, Twoja energia. Sztuka Cię otacza, inspiruje Cię, pozwala poczuć się dobrze, jest dla wszystkich.

Specjalny spot wizerunkowy kampanii zrealizowany został w warszawskiej Filharmonii Narodowej oraz Muzeum Narodowym w Warszawie – miejscach, których mecenasem jest PGE. Scena główna spotu została nagrana w Galerii Sztuki XIX wieku z wykorzystaniem dzieła Jana Matejko, Portret trojga dzieci artysty: Tadeusza, Heleny i Beaty. Z kolei identyfikacja wizualna do kampanii została wykonana techniką malarską, dzięki czemu jest nie tylko reklamą, ale również obrazem.

Jak podkreślił prezes PGE: „Kampania jest wyrazem podejścia PGE do mecenatu kultury, w którym chcemy uczestniczyć w sposób aktywny i angażujący”. Jednak wspomniana akcja PGE nie jest jedyną realizowaną przez PGE na rzecz kultury.

Czym skorupka za młodu…

We wrześniu Grupa PGE reprezentowana przez Fundację PGE zainaugurowała przeznaczony dla uczniów program „Spotkania ze sztuką”. Jego celem jest umożliwienie najmłodszym dostępu do instytucji kultury oraz popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy z zakresu polskiego malarstwa. W programie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych zlokalizowanych w miejscowościach liczących poniżej 50 000 mieszkańców, czyli tam, gdzie dostęp do instytucji kultury jest trudniejszy. Klasy wytypowane w drodze konkursu na jednodniową wycieczkę wyjadą do jednego z muzeów objętych mecenatem PGE: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Lublinie lub Muzeum Narodowego w Krakowie. Tam wezmą udział w lekcjach muzealnych.

Teatry, muzea i opery

Te działania wyraźnie pokazują w jaki sposób PGE realizuje ideę wspierania kultury. Mecenat Grupy obejmuje 20 instytucji w całej Polsce, w tym tak szacownych jak Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Narodowego w Lublinie oraz 16 filharmonii i instytucji muzycznych. Są to: Filharmonia Narodowa w Warszawie, Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera, Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach, Opera i Filharmonia Podlaska, Filharmonia Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda, Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, Opera Nova w Bydgoszczy, Filharmonia Gorzowska, Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach czy Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze.

Spółki Skarbu Państwa nie tylko realizują zadania na rzecz bezpieczeństwa państwa, czy to w wymiarze energetycznym czy surowcowym, ale także mogą wspierać i wspierają skutecznie rozwój kulturowy kraju.

Arkady Saulski