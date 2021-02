Premier: to atak na matematykę, logikę i przyzwoitość

- Widziałem już wiele ataków na rząd, ale ten, który ostatnio przypuściły media sprzyjające opozycji oraz niektórzy jej politycy, należy do najdziwniejszych i najbardziej absurdalnych, jakie można sobie wyobrazić. To atak na matematykę, logikę i przyzwoitość - czytamy w środowym wpisie premiera Mateusza Morawieckiego w mediach społecznościowych

Szef rządu przypomniał, że za czasów Platformy Obywatelskiej Polska traciła dziennie nawet od 50 do aż 100 mln zł z podatku VAT.

Jak można zaatakować fakt, że tylko w ciągu 2017 roku ściągalność podatku VAT wzrosła o 30 mld zł? Jak podważyć dane Komisji Europejskiej sprzed kilku dni na temat stabilności finansów publicznych, które wskazują, że wśród 27 państw członkowskich Polska jest jedynym krajem, który we wszystkich parametrach ma pozytywne oceny? Jak podważyć, że to z VAT-u przeznaczamy środki m.in. na rozwój dróg, szkół, na wyprawkę szkolną oraz 500+?

Morawiecki wymienił działania Polski w ostatnich latach, w tym pakiet paliwowy, weryfikację przepływu na rachunkach klientów STIR, JPK-VAT, split payment i przebudowanie Krajowej Administracji Skarbowej.

W ciągu pięciu lat wpływy z VAT urosły o ok. 47%, licząc z rokiem 2020, to jest — rokiem kryzysu stulecia (sic). Dochody z podatku CIT wzrosły o ponad 54%, a z PIT - powyżej 46%. Rok po roku usprawniamy metody analizy. W roku największego kryzysu będziemy mieli niższy deficyt budżetowy niż w niektorych latach za czasów PO, gdzie takiego kryzysu nie było. Dziś, stosując uczciwą politykę fiskalną, można doprowadzić do tego, że Polska - korzystając z danych Komisji Europejskiej - jest wśród krajów, które najszybciej likwidują lukę w VAT - podsumował