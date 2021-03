Michalczewski wygrał z FoodCare w sądzie. Ma wyłączność do "Tigera"

Sąd Najwyższy w Warszawie wydał wyrok w procesie o prawo do używania oznaczenia „Tiger”, toczącego się pomiędzy Dariuszem Michalczewskim a spółką FoodCare, podał Maspex. Sąd Najwyższy jednoznacznie potwierdził, że prawo do korzystania z oznaczenia „Tiger” dla napojów energetycznych ma wyłącznie Dariusz Michalczewski lub podmioty przez niego upoważnione. Obecnie wyłączną licencję na korzystanie z tego oznaczenia mają spółki z Grupy Maspex

Ponadto Sąd Najwyższy stwierdził, że FoodCare, korzystając z oznaczenia „Tiger” dla napojów energetyzujących po rozwiązaniu umowy przez Dariusza Michalczewskiego i Fundację „Równe Szanse”, popełnił czyny nieuczciwej konkurencji, w szczególności naruszył dobre obyczaje w obrocie gospodarczym.

Wczoraj Sąd Najwyższy oddalił w całości skargę kasacyjną spółki FoodCare i wydał ostateczny wyrok potwierdzający, że prawo do oznaczenia ‘Tiger’ na rynku napojów energetycznych posiada wyłącznie Dariusz Michalczewski. Wyrok Sądu Najwyższego jednoznacznie potwierdza, że po rozwiązaniu umowy licencyjnej ze spółką FoodCare przez Fundację ‘Równe Szanse’ oraz Dariusza Michalczewskiego wygasły wszelkie podstawy dla FoodCare do korzystania z oznaczenia ‘Tiger’ na rynku energetyków. Takich podstaw nie ma także do korzystania z oznaczenia ‘Black Tiger’. Wskutek wyroku Sądu Najwyższego na korzyść Dariusza Michalczewskiego i jego fundacji zostały utrzymane w mocy zakazy dla spółki FoodCare dotyczące m.in. sprzedaży i reklamy napojów z oznaczeniem ‘Tiger’. Wyrok Sądu oznacza, że ostatecznie spółce FoodCare zakazane zostało korzystanie z oznaczenia ‘Tiger’ na rynku napojów energetyzujących - czytamy w komunikacie.