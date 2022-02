"Rosjan nie przyjmujemy". Polacy bojkotują też rosyjskie produkty

Polacy ruszyli do bojkotu. W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej apeli nawołujących do bojkotu rosyjskich produktów na polskim rynku. Ale bojkotowane są nie tylko produkty. Prawdopodobnie, by wywrzeć presję, bojkotowani bywają również sami Rosjanie. W jednym z warszawskich hoteli pojawiła się nawet tabliczka: „Do hotelu nie przyjmujemy Rosjan”

Pojawiły też się apele o bojkot rosyjskich i białoruskich produktów w polskich sklepach.

bojkot rosyjskich produktów / autor: Facebook

Rosyjskie kody kreskowe zaczynają się od 460 do 469, białoruskie od 481. A pod spodem krótka ściąga… Oj, zdziwicie się, co należy do rosyjskich oligarchów!

Na całkowity bojkot produktów rosyjskiego i białoruskiego pochodzenia zdecydowały się największe sieci handlowe obecne w Estonii. W Polsce podobnie uczyni handlujący żywnością sklep internetowy Barbora, należący do litewskiej Maxima Grupe - informuje portal wiadomoscihandlowe.pl. Kirke Pentikäinen, dyrektor generalny Barbory powiedział serwisowi news.err.ee, że „ze względu na sytuację militarną na Ukrainie, Barbora we współpracy z głównym partnerem, Maximą, zdecydowała się na wycofanie z asortymentu wszystkich artykułów spożywczych i konsumpcyjnych pochodzenia rosyjskiego i białoruskiego”. Dodał, że dotyczyć będzie to nie tylko Estonii, ale również Polski, Litwy i Łotwy. W Polsce do grupy należy sieć „Stokrotka”.

CEDC nie jest już rosyjskie. „Proszę, mówcie, że to już polska wódka”

Firma CEDC prosi, by skorygować często pojawiającą się, jednak mylną informację w społecznościach, o właścicielu tego giganta rynku wódek w Polsce. To nie jest już rosyjska firma.

Uprzejmie informuję, że Grupa Maspex sfinalizowała proces przejęcia polskich aktywów Roust Corporation. W wyniku transakcji firma zakupiła spółkę CEDC International Sp. z o.o. oraz jej spółkę zależną B2B Wine & Spirits Sp. z.o.o. - wraz z prawami do wszystkich marek oferowanych przez CEDC: Żubrówki, Soplicy, Absolwenta oraz marki Bols. Wszystkie przeszły w ręce polskiego właściciela” - informuje w sobotnim komunikacie firma Maspex, do której należą m.in. marki Tymbark, Kubuś, Lubella, Łowicz, Krakus, Kotlin, Włocławek.

mw

CZYTAJ TEŻ: Müller: potrzebne szybkie odcięcie Rosji od systemu SWIFT, zamknięcie NS1 i NS2

CZYTAJ TEŻ: WIDEO. Ukraińscy żołnierze do żołdaków Putina: „Chłopaki, macie przeje…e!”