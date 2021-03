Mazda ujawnia jacy klienci kupują elektryki

Mazda Motor Poland świętuje udany debiut swojego pierwszego elektrycznego modelu – SUV-a MX-30, który został najchętniej wybieraną elektryczną nowością 2020 r. w Polsce. W ubiegłym roku na polskie drogi wyjechały 222 sztuki MX-30, co dało temu modelowi czwarte miejsce na liście najpopularniejszych samochodów z napędem elektrycznym w Polsce, po niespełna czterech miesiącach obecności w salonach. Kim zatem są nabywcy Mazdy MX-30?

Przeważającą formą jest zakup na firmę (63 proc.), przy czym dwie firmy zamówiły po dwie MX-30. Prywatni użytkownicy stanowią 37 proc. nabywców tego modelu]. Z analizy danych sprzedażowych wiemy też, że 24 proc. ogółu wszystkich klientów elektrycznej Mazdy MX-30 stanowią kobiety. Paniom przypadł do gustu nie tylko wygląd nadwozia zaprojektowanego zgodnie z duchem filozofii KODO, ale też aranżacja wnętrza MX-30 z materiałów premium wykonanych częściowo z recyklingu oraz – co bardzo istotne przy przesiadce z samochodu spalinowego na elektryczny – prosta i intuicyjna obsługa pierwszego „elektryka” Mazdy.

Marka przekonuje do siebie i modelu MX-30 nowych klientów. Aż 64 proc. klientów, którzy zdecydowali się na zakup MX-30, wcześniej nie posiadało żadnej Mazdy. Jednocześnie znaczący, bo aż 36-procentowy udział klientów lojalnych, którzy mieli już przynajmniej jedną Mazdę, zanim zdecydowali się na samochód elektryczny tej marki.

Wśród nabywców Mazdy MX-30, którzy jeździli lub nadal jeżdżą Mazdą, właściciele CX-5 stanowią aż 29 proc., a właściciele Mazdy 6 reprezentują 25 proc. Na uwagę zasługuje 8 proc. i 6 proc. udział właścicieli odpowiednio nowej Mazdy 3 i CX-30, gdyż są to modele debiutujące na rynku zaledwie dwa lata temu. Dla pozostałych klientów Mazda MX-30 także jest najczęściej drugim, a nawet trzecim samochodem w rodzinie lub firmie. Jeden z nabywców elektryczną Mazdę kupił jako drugi samochód do codziennych lokalnych jazd i zaparkował nią w garażu obok innego samochodu elektrycznego – największego modelu amerykańskiej marki, który pełni funkcje auta rodzinnego na dalsze wyjazdy.

Rok temu, gdy przygotowywaliśmy się do wprowadzenia MX-30 do sprzedaży, precyzyjnie określiliśmy grupę docelową naszego pierwszego „elektryka”. To samochód zaprojektowany jako drugi pojazd w rodzinie, przeznaczony do codziennych dojazdów do pracy w obrębie miejskiej aglomeracji i ładowania z własnego gniazdka w garażu, więc naszą ofertę skierowaliśmy przede wszystkim do mieszkańców podmiejskich domów jednorodzinnych. I to właśnie oni stanowią największą grupę nabywców elektrycznej MX-30 w Polsce – komentuje Piotr Nowak, dyrektor sprzedaży Mazda Motor Poland.