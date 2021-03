Prognozy w niepewnych czasach dla Polski bardzo pozytywne

Mocne odbicie będzie faktem, bo polski eksport jest niezwykle konkurencyjny, z dobrą strukturą, klienci głodni towarów, a konsumpcja nakręcona jak sprężyna. A to wszystko się uda, jeśli szczepienia będą przebiegać sprawnie - ocenia główny ekonomista PKO BP

Jak zaznaczył główny ekspert PKO BP, w czasie pandemii nic nie jest pewne, jednak mimo wszystko, biorąc pod uwagę programy szczepień, można wierzyć, że prognozy mocnego odbicia gospodarczego się zrealizują.

Stawia on na utrzymanie się świetnej passy polskiego eksportu.

Tarcza rządowa, a rynek pracy w hibernacji

Podkreślił, że dzisiejszy dzień jest bardzo ważny, z racji informacji o rewelacyjnych wynikach polskiego rynku pracy na tle Europy. Tak dobre wyniki Polska osiągnęła pierwszy raz w historii.

Czynniki ryzyka

Jego zdaniem czyyników ryzyka jest sporo. Potężnym wyzwaniem jest koszt transformacji energetycznej.

Szansą jest tutaj utrzymanie dużych unijnych pieniędzy, więc powinniśmy sobie z tym poradzić. Kolejnym ryzykiem są pędy demograficzne. Dopiero odczujemy to w następnych latach. Cyfryzacja, automatyzacja są napędzone przez pandemię i potencjał tu jest olbrzymi, ale trzeba umieć to zrobić. Z całą pewnością rola rynku kapitałowego będzie olbrzymia, by intensywność zwiększyć - ocenił Piotr Bujak.

Zachowanie inflacja i stopy procentowe

Nie jestem zadowolony, że nasza prognoza inflacji się sprawdza. W styczniu, wbrew oczekiwaniom rynkowym, stopa inflacji wzrosła. Sądzimy, że utrzyma się na podobnym poziomie, a w kolejnym roku może być wyższa. I to jest wyzwanie dla Banku Centralnego. Przewidujemy, że stopy pozostaną bez zmian przynajmniej do połowy 2022 roku. Potem sprawa jest otwarta. Zależy od polityki personalnej w Banku Centralnym. Na tę chwilę inflacja to też presja kosztowa. Szczególnie gdy wrócimy do rynku pracownika - zaznaczył Bujak. - Według mnie, jest zmiana trendu. Inwestorzy oczekują końca pandemii. Oczekują otwarcia gospodarek. Już widzą mocny wzrost aktywności czy cen surowców. Nawet w najbliższych tygodniach trendy na rynku obligacji będą wzrostowe - dodał.