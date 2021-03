Każda kropla krwi na wagę złota

W tym trudnym dla krwiodawstwa roku 2020 uczestnicy akcji Kropelka Energii oddali łącznie ponad 214 litrów krwi. Życiodajnym płynem w pandemii podzieliło się prawie 500 osób. Jedna jednostka krwi może uratować życie nawet trzem osobom, zatem fundacja zebrała krew mogącą pomóc aż 1428 pacjentom

Życie ludzkie stanowi największą wartość bez względu na czas czy miejsce. W 2020 roku jako społeczeństwo poczuliśmy zagrożenie, jakiego wcześniej nie znaliśmy. Czas pandemii drastycznie zmniejszył ilość oddawanej krwi, dlatego dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się przystąpić do naszej akcji – podkreśla dr Alina Skorb-Gała, kierownik Wydziału ESG Energi SA.

Mimo że pandemia w minionym roku mocno ograniczyła możliwości działania fundacji, a także liczbę uczestników poszczególnych akcji, z których wszystkie musiały odbywać się w podwyższonym reżimie sanitarnym, Kropelka Energii stanęła na wysokości zadania. W 2020 roku zorganizowano pięć mobilnych zbiórek, dzięki którym zebranych zostało blisko 95 litrów krwi oraz ponad 119 litrów w punktach stacjonarnych. Ten niezastępowalny żadnymi lekami płyn trafił do lokalnych banków krwi, a następnie do szpitali na potrzeby operacji oraz transfuzji.

Kropelka Energii AntyCOVID-19

W odpowiedzi na głośne apele wszystkich Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w kraju o oddawanie krwi ze względu na wielkie braki w magazynach i rosnące zapotrzebowanie spowodowane epidemią, w 2020 roku fundacja zorganizowała II Ogólnokrajową Akcję Zbiórki Krwi Energetyków. Wspieranie Banków Krwi w skutecznym docieraniu do dawców w całym kraju odbywało się pod hasłem „Kropelka Energii AntyCOVID-19”. Do akcji włączyli się pracownicy z różnych spółek Grupy Energa i Grupy ORLEN, a także lokalne kluby Honorowych Dawców Krwi, takie jak Klub HDK PCK przy PKN ORLEN S.A. pod kierownictwem Adama Kwasiborskiego, Klub HDK PCK przy Elektrowni Ostrołęka pod kierownictwem Wojciecha Antośkiewicza, i wiele innych osób, którym należą się wielkie podziękowania.

Akcja była koordynowana wspólnie z Narodowym Centrum Krwi oraz objęta Honorowym Patronatem Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi – to brzmi dumnie!

Jak każdego roku, w 2020 również docenione zostały osoby, którym w sposób szczególny należały się podziękowania za propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i wspieranie rozwoju Fundacji Kropelka Energii. Tym razem w sposób nietypowy, ponieważ korespondencyjny, lecz jak co roku z ogromną wdzięcznością. 58 Honorowym Dawcom Krwi wysłano odznaczenia Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi I, II i III stopnia Polskiego Czerwonego Krzyża.

Plany na rok 2021

Po ciężkim roku Kropelka Energii nie odpoczywa, lecz planuje kolejne akcje. Na 2021 rok zaplanowanych jest sześć zbiórek krwi, najbliższa na 17 marca. Wszystkie z nich odbędą się na terenie Olivia Business Centre, a krew pobierana w gdańskich ambulansach trafi do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku

Warto pamiętać, że nie ma w medycynie substytutu krwi – nie można jej niczym zastąpić, a jest ona w szpitalach potrzebna co minutę. Nikt inny nie może pomóc, tylko my – Krwiodawcy! Dzielmy się zatem swoją kropelką życiodajnej energii – mówi prezes Kropelki Energii, Tomasz Rubanowicz.

Przez wszystkie lata naszej kropelkowej działalności podczas każdej akcji z ambulansami zgłaszały się osoby przystępujące do oddania krwi po raz pierwszy. Ambulanse działają jak magnes, przyciągając ludzi chętnych do dzielenia się sobą. Dzięki nim optymistycznie podchodzimy do organizowania kolejnych akcji – dodaje Piotr Krysiński, wiceprezes Kropelki Energii.