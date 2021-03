Müller: Założenia Nowego Ładu jeszcze w marcu

Założenia polityki Nowego Ładu zostaną przedstawione jeszcze w marcu, potwierdził rzecznik rządu Piotr Müller. Zastrzegł, że chciałby się na razie odnosić do konkretnych rozwiązań, o których informacje pojawiły się w mediach

Jest szereg rozwiązań, które będą miały charakter zasadniczy, natomiast do szczegółów, które pojawiły się w mediach nie chciałbym się w tej chwili odnosić. To przedstawią jeszcze w marcu - bo to mogę potwierdzić, że to będzie na pewno w marcu - liderzy naszego obozu politycznego Zjednoczonej Prawicy - powiedział Müller podczas konferencji prasowej.