Zielony Ład. „Tak Bruksela walczy z polską gospodarką” [ZDJĘCIA]

Zdaniem przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy polityka klimatyczna, przedstawiona przez Komisję Europejską nie ma nic wspólnego z ochroną środowiska. „To jest walka z polską gospodarką i polskim pracownikiem” – mówił w piątek w Gdańsku.

W piątek przed południem przy historycznej Sali BHP w Gdańsku odbył się protest organizowany przez NSZZ „Solidarność”. Związkowcy sprzeciwiali się m.in. unijnej polityce klimatycznej.

Protest NSZZ „Solidarność” przeciwko Zielonemu Ładowi przed Salą BHP w Gdańsku / autor: PAP/Piotr Matusewicz

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda podczas wiecu przypomniał, że w Europejskim Centrum Solidarności unijni komisarze biorą udział we wspólnym posiedzeniu z polskim rządem.

W Gdańsku przemawia przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda / autor: PAP/Piotr Matusewicz

Klimatyczna zaraza w Europie

„Dzisiaj spotykają się, aby znowu rozmyślać, albo znowu przygotowywać rozwiązania, które mają utrudnić życie Polakom i wszystkim pracownikom w Unii Europejskiej. Dzisiaj siedzą i obradują, jak szybko wdrożyć w życie tzw. +Zielony Ład+, czyli tę zarazę, z którą +Solidarność+ walczy już od 2007 roku” – stwierdził.

Przewodniczący Duda zaznaczył, że prawdziwa „Solidarność” jest przed historyczną Salą BHP.

„Tam (w ECS - PAP) jest +wyrób czekoladopodobny+. Tam nigdy nie ma i nie będzie prawdziwej +Solidarności+” – dodał.

Protest związkowców ma związek z wizytą w Gdańsku przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen wraz z kolegium komisarzy UE / autor: PAP/Piotr Matusewicz

Zielony Ład do rewizji

Zdaniem Piotra Dudy, po zaprzysiężeniu prezydenta USA Donalda Trumpa „coś się zmieniło”.

„Sytuacja odwróciła się. Coraz więcej polityków, także tych eurokratów, mówi na poziomie brukselskim, że +Zielony Ład+ trzeba zrewidować, że nie można tak szybko przyspieszać. Nawet premier Tusk mówi, że to szkodzi polskiej gospodarce, że to zatraca konkurencyjność europejskiej gospodarki. My wiemy o tym doskonale od wielu lat” – powiedział.

Stwierdził ponadto, że ”tzw. polityka klimatyczna, przedstawiona przez Komisję Europejską, to tylko i wyłącznie biznes i polityka”. „To nie ma nic wspólnego z ochroną środowiska. To jest walka z polską gospodarką i polskim pracownikiem. Dlatego, że podnosimy głowę i ciężko pracujemy i stajemy się bardzo konkurencyjni wobec gospodarki, szczególnie niemieckiej. Dlatego chcą nas zaorać, a my na to nie pozwolimy” – oznajmił.

Protest związkowców przed Salą BHP w Gdańsku / autor: PAP/Piotr Matusewicz

„Solidarność” kończy zbieranie podpisów o referendum

Apelując do premiera Donalda Tuska podkreślił też, że „S” kończy zbieranie podpisów pod referendum w sprawie „Zielonego Ładu”.

„Jako premier rządu, proszę ogłosić na forum Sejmu, że rozpoczynamy w tej sprawie referendum. Wtedy stanie się pan osobą wiarygodną. Dzisiaj robi pan tylko dobrą minę do złej gry, po to żeby przetrwać do wyborów prezydenckich. My wiemy, że jest pan wielkim kłamczuchem, dlatego panu nie wierzymy” – stwierdził Duda.

Przed rozpoczęciem protestu przedstawiciele NSZZ „Solidarność” złożyli kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Szpieg w banku centralnym. Co Chiny wiedzą o Ameryce?

Sieć Moya znów skróciła dystans do bp

Koniec marzeń o elektrowni atomowej? Tusk ma odpowiedź

»»Obywatelska inicjatywa poparta przez 200.000 osób wyrzucona do kosza. „TAK DLA CPK” - obejrzyj na antenie telewizji wPolsce24