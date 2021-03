SPRAWDŹ. Obowiązkowy audyt energetyczny. Kto i do kiedy

Około 3,5 tys. dużych przedsiębiorstw musi w tym roku obowiązkowo wykonać audyt energetyczny - przypomina grupa Tauron. Jej przedstawiciele przekonują, że wnioski z takiego audytu powinny przyczynić się do podniesienia efektywności energetycznej i przynieść firmom oszczędności.

Zgodnie z uchwaloną blisko pięć lat temu ustawą o efektywności energetycznej, duże przedsiębiorstwa miały obowiązek przeprowadzenia pierwszego audytu energetycznego do końca września 2017 r. Jednocześnie ustawa nałożyła na firmy obowiązek powtarzania procedury audytu co cztery lata - termin mija więc jesienią tego roku.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest obowiązkowy dla dużych firm, które w dwóch ostatnich latach obrotowych (w każdym roku osobno) zatrudniały 250 lub więcej pracowników, miały co najmniej 50 mln euro rocznego obrotu lub co najmniej 43 mln euro sumy bilansowej.

Z myślą o firmach - także tych mniejszych - stojących przed obowiązkiem przeprowadzenia audytu energetycznego, Tauron opublikował w internecie darmowy e-book poświęcony tej procedurze i jej możliwym efektom. Z opracowania można dowiedzieć się m.in. ile trwa przeprowadzenie audytu, ile kosztuje, jak się do niego przygotować oraz co zawiera raport z audytu.

W przewodniku znajdują się odpowiedzi na ponad 50 najczęściej zadawanych przez klientów pytań dotyczących efektywności energetycznej oraz audytu energetycznego. Opracowanie jest szczególnie przydatne dużym przedsiębiorcom, którzy w tym roku mają obowiązek przeprowadzenia kolejnego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Eksperci spółki wskazują rozwiązania, pomagające obniżyć zużycie mediów w firmie. To m.in. inteligentne zarządzanie systemami w dużych obiektach, które efektywnie dostosowuje zużycie energii i ciepła do zmiennego obciążenia budynku. E-book zawiera informacje, kto może skorzystać z tego systemu, jak on działa oraz w jaki sposób osiągnąć oszczędności.

PAP/RO

