Premier o szpitalach tymczasowych: Przezorność i planowanie okazały się słuszną strategią

Przezorność i planowanie okazały się słuszną strategią rządu, szpitale tymczasowe ratują dziś życie Polaków; wspomóżmy lekarzy i służby medyczne, bądźmy odpowiedzialni w te Święta - zaapelował w piątek premier Mateusz Morawiecki

Szef rządu we wpisie na Facebooku zwrócił uwagę, na trudną sytuację związaną z pandemią koronawirusa. Sytuacja jest trudna, ale można zadać sobie pytanie, co by było, gdybyśmy nie tworzyli szpitali tymczasowych wcześniej. Byli tacy, którzy pytali, po co nam te szpitale - napisał, nawiązując do licznych wypowiedzi polityków opozycji sprzed kilku miesięcy.

Przezorność i planowanie okazały się słuszną strategią rządu - podkreślił Morawiecki.

Miarą odpowiedzialności politycznej jest to, że w odpowiednim momencie staraliśmy się zapewnić jak najwięcej miejsc dla chorych na koronawirusa, za co byliśmy niesłusznie, co pokazuje dzisiejsza sytuacja, krytykowani - napisał premier.

Ministerstwo Zdrowia podało w piątek, że ostatniej doby zdiagnozowano 30 546 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 497 osób.

Łączna liczba zakażonych koronawirusem od początku wykrycia pierwszego przypadku w Polsce wyniosła tym samym 2 387 511, z czego 54 165 chorych zmarło.

PAP/mt

