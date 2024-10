Kryzys finansowy w szpitalach. "Pani Izabelo - liczby nie kłamią!"

NFZ znów nie ma pieniędzy. Były premier Mateusz Morawiecki ostro skrytykował rząd Donalda Tuska, zarzucając mu brak odpowiednich działań w obszarze finansowania służby zdrowia.”NFZ nie dostał dodatkowych środków, przez co wstrzymano płatności za zabiegi wykonane ponad kontrakt. To powrót do mrocznych czasów poprzednich rządów PO, kiedy o tym, czy będziemy leczeni decydował nie lekarz, ale księgowy.” - alarmuje Mateusz Morawiecki

Jego zarzuty dotyczą niewystarczającego wsparcia dla Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz wstrzymania płatności za zabiegi wykonane ponad kontrakt, co, według Morawieckiego, przypomina czasy, gdy o leczeniu pacjentów decydował księgowy, a nie lekarz.

To zwrot o 180 stopni względem polityki mojego rządu, który doprowadził do rekordowego wzrostu wydatków na zdrowie. Udało się dzięki temu zrealizować wiele inwestycji, poprawić dostęp do nowoczesnych leków, a w niektórych specjalizacjach także skrócić kolejki do lekarzy. Dodatkowe środki trafiły też szerokim strumieniem do personelu, dzięki czemu na podjęcie studiów medycznych decyduje się coraz więcej lekarzy i pielęgniarek - pisze na platformie X Mateusz Morawiecki.

Rekordowe wydatki na zdrowie za czasów Morawieckiego

Były premier podkreślił, że jego rząd znacząco zwiększył nakłady na ochronę zdrowia, co doprowadziło do rekordowego wzrostu inwestycji w sektorze medycznym. Wzrost finansowania pozwolił na modernizację placówek medycznych, poprawę dostępu do nowoczesnych leków oraz skrócenie kolejek w niektórych specjalizacjach. Rząd Morawieckiego zwiększył też wynagrodzenia personelu medycznego, co miało przełożyć się na wzrost liczby kandydatów na studia medyczne.

Najbardziej oburzające w tej całej sytuacji są nieudolne próby przykrycia swojej nieudolności atakami na poprzedników. Niedawno p. Leszczyna stwierdziła, że odpowiedzialność ponosi poprzedni rząd, który rzekomo wydrenował kasę NFZ - dodaje były premier Polski.

Gdzie są pieniądze?

„Liczby nie kłamią” – stwierdził Morawiecki, podkreślając, że na koniec 2023 roku na koncie NFZ znajdowało się 14 miliardów złotych, co było prawie trzykrotnym wzrostem w stosunku do sytuacji z 2015 roku, kiedy rząd PO-PSL pozostawił na koncie funduszu znacznie mniejszą kwotę.

Pani Izabelo - liczby nie kłamią! Na koniec 2023 roku na koncie funduszu było 14 miliardów złotych, czyli prawie 3 razy tyle, ile zostawił w 2015 roku rząd Ewy Kopacz. I to są fakty o finansach w ochronie zdrowia - podsumowuje Mateusz Morawiecki.

Według byłego premiera, obecne problemy wynikają z nieudolnych działań nowego rządu, a nie z sytuacji pozostawionej przez jego gabinet.

Premier Leszczyna stara się tłumaczyć obecną sytuację, twierdząc, że odpowiedzialność za problemy finansowe w służbie zdrowia ponosi poprzedni rząd, który „wydrenował” kasę NFZ. Morawiecki jednak odrzuca te oskarżenia, wskazując na liczby, które, jak twierdzi, nie pozostawiają wątpliwości co do stanu finansów na koniec jego kadencji.

Kryzys w szpitalach: nie ma pieniędzy!

Podczas gdy były premier chwali się sukcesami swojego rządu, z całej Polski płyną alarmujące sygnały o problemach finansowych szpitali. Wstrzymane płatności za tzw. nadwykonania, czyli zabiegi wykonane ponad zakontraktowaną liczbę, stają się coraz poważniejszym problemem. W szpitalach narasta chaos, a dyrektorzy placówek medycznych coraz częściej wskazują na brak możliwości dalszego prowadzenia działalności bez dodatkowych środków.

Co dalej z ochroną zdrowia?

Obecna sytuacja stawia pytanie o dalszy kierunek działań rządu Leszczyny w zakresie ochrony zdrowia. W obliczu narastających problemów i krytyki ze strony opozycji, konieczne będą pilne działania, aby zapewnić stabilne finansowanie szpitali i zagwarantować Polakom dostęp do odpowiedniej opieki medycznej. Wydaje się, że to właśnie kwestia finansowania ochrony zdrowia może stać się jednym z najgorętszych tematów politycznych w najbliższych miesiącach.

