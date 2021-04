Pandemia polskich sił pancernych nie spowolniła!

Mimo ograniczeń i dodatkowych zadań związanych z pandemią formowanie 18 Dywizji Zmechanizowanej postępuje zgodnie z harmonogramem. Powstają nowe jednostki, a w już istniejących są tworzone kolejne bataliony – powiedział rzecznik dywizji mjr Przemysław Lipczyński.

Przypomniał, że po powrocie wojska do Białej Podlaskiej będzie ona jednym z największych garnizonów w wschodniej Polsce. Podkreślił, że niektóre jednostki będą tworzone od zera, staną tam koszary budowane według powtarzalnego projektu.

„Cały proces formowania dywizji został podzielony na dwa zasadnicze etapy. W tym roku rozpoczął się drugi etap” - powiedział PAP Lipczyński.

Przypomniał, że w pierwszym etapie, w latach 2018-2020, sformowano dowództwo i sztab dywizji oraz batalion dowodzenia, czyli jednostkę łączności, która zabezpiecza dowództwo dywizji. Na ten etap złożyło się także sformowanie 19 Brygady Zmechanizowanej w Lublinie i 18 Pułku Logistycznego w Łomży oraz przyjęcie w podporządkowanie dwóch istniejących brygad - 1 Brygady Pancernej z Wesołej i 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa. „Ten etap zakończyliśmy. Pododdziały 19 Brygady Zmechanizowanej i 18 Pułku Logistycznego są w trakcie formowania” - powiedział rzecznik.

„Od początku tego roku płynnie weszliśmy w drugi, zasadniczy etap formowania dywizji, w którym będą formowane jednostki wsparcia - 18 Pułk Przeciwlotniczy w Sitańcu koło Zamościa, 18 Pułk Artylerii w Nowej Dębie i 18 Batalion Rozpoznawczy w Przasnyszu. Ponadto w jednostkach, które już istnieją, są formowane dodatkowe bataliony” - zaznaczył.

„Przykładem jest Biała Podlaska, w której formowany jest batalion zmechanizowany. Na jego potrzeby trwa budowa miasteczka kontenerowego na terenie po byłym lotnisku wojskowym. Proces formowania batalionu rozpoczął się w już zeszłym roku, żołnierze wcieleni do tej jednostki szkolą się obecnie w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej, której ten batalion podlega. W czerwcu - kiedy będzie gotowe miasteczko kontenerowe - zostaną przeniesieni do Białej Podlaskiej” - powiedział mjr Lipczyński.

Podkreślił, że „miasteczko, budowane na wzór tych zakładanych na misjach zagranicznych - z pełnym zabezpieczeniem socjalno-bytowym, kwaterunkowym, sztabowym, z doprowadzonymi mediami - będzie całkowicie samowystarczalne do czasu wybudowania stałej infrastruktury w Białej Podlaskiej”.

W przyszłym roku rozpocznie się też formowanie drugiego batalionu zmechanizowanego - również dla 1 Brygady Pancernej - ten batalion również będzie stacjonował w Białej Podlaskiej. „To miasto, w którymś kiedyś stacjonowało wojsko. Teraz, po decyzji ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, do niego wraca, a Biała Podlaska będzie jednym z największych garnizonów we wschodniej Polsce, liczącym ok. 2500 żołnierzy” - zaznaczył rzecznik.

„Ponieważ jest to duży teren - po zlikwidowanym lotnisku wojskowym - planujemy tam utworzenie Dywizyjnego Ośrodka Szkolenia dla pododdziałów dywizji” - zapowiedział. Będzie to jeden z największych takich we wschodniej Polsce, położony między poligonami w Nowej Dębie i Orzyszu.

„Formujemy też inne pododdziały, np. batalion czołgów i dywizjon przeciwlotniczy w Lubinie dla 19 Brygady Zmechanizowanej, dywizjon artylerii samobieżnej w Siedlcach dla 1 Brygady Pancernej” - dodał.

Jednym z istotnych elementów formowania nowej dywizji jest certyfikacja jej dowództwa. „Proces certyfikacji już się rozpoczął, składa się on z czterech etapów. Pierwszy etap - ćwiczenie Akacja-I - już się odbył, w tym tygodniu rozpoczyna się ćwiczenie Akacja-II. Kulminacyjnym punktem certyfikacji będzie ćwiczenie Dragon-21” - powiedział rzecznik.

Zgodnie z zasadą przyjętą przez MON nowo formowane pododdziały mają być wyposażane w nowy sprzęt, wprost od dostawców. „Chodzi o to, by żołnierze nie musieli się wkrótce przeszkalać na nowszy typ sprzętu. To nam zaoszczędzi czas, który musielibyśmy poświęcić na przezbrojenie pododdziałów” - zaznaczył major.

Sprzęt dla pododdziałów 18DZ jest przewidziany w Planie Modernizacji Technicznej, a dostawy są zsynchronizowane z rozwojem nowych garnizonów. Batalion czołgów w Lublinie, który jest w trakcie formowania, otrzymuje zmodyfikowane czołgi T-72, dotychczas przekazano pierwszych 16 wozów. W lutym żołnierze przeprowadzili pierwsze strzelania dzienne i nocne na poligonie w Nowej Dębie.

„Pułk przeciwlotniczy w Nowej Dębie i pułk artylerii w Zamościu będą formowane praktycznie od zera. Koszary będą budowane według projektu budynków powtarzalnych - w każdym garnizonie - w Białej Podlaskiej, Nowej Dębie, Zamościu - budynek koszarowy będzie powstawał według takiego samego projektu. Dzięki temu zyskujemy na czasie, oszczędzamy też pieniądze podatnika” - zwrócił uwagę rzecznik.

Zapewnił, że zaangażowanie w działania przeciw pandemii nie odbija się na postępach w formowaniu dywizji. „Wojsko szkoli się do działań w warunkach ograniczeń, jednym z takich ograniczeń jest dla nas epidemia koronawirusa. Pandemia wpływa na nasze działania, ale ich nie zakłóca; proces formowania dywizji postępuje zgodnie z harmonogramem” - powiedział.

18 Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka została powołana we wrześniu 2018 r.; jej dowództwo mieści się w Siedlcach.

