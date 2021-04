Szczepionkowe fake-newsy obalone!

W poniedziałek do Polski dotarła dostawa 870 tysięcy dawek szczepionki firmy Pfizer; trwa ich dystrybucja do punktów szczepień - poinformował prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) Michał Kuczmierowski.

Ponadto, jak zapowiadał wcześniej prezes RARS, do Polski w niedzielę, 11 kwietnia dotrą szczepionki firmy AstraZeneca. „Czekamy na potwierdzenie liczby szczepionek” - mówił PAP. Potwierdzona minimalna dostawa - jak można przeczytać w harmonogramie dostaw dostępnym na stronie rządowej - wynosi 172 tys. dawek.

Według harmonogramu w kolejnych tygodniach kwietnia do Polski dotrą kolejne dawki szczepionek Pfizera, AstryZeneki, Moderny, a także pierwsza dostawa szczepionki Johnson&Johnson. Łącznie potwierdzone minimalne dostawy to ponad 5,6 mln dawek, ale - jak wskazano na stronie rządu - deklarowana wielkość dostaw jest na poziomie ok. 7 mln.

Z rządowego raportu z godz. 9.30 w poniedziałek wynika, że dotąd do Polski trafiło łącznie 8 078 060 dawek szczepionek, a do punktów szczepień dostarczono ich 7 186 140. Na stanie magazynu jest 395 420 dawek, 496 500 dawek to zamówienia w trakcie realizacji.

Szczepienia w Polsce rozpoczęły się 27 grudnia ub.r. Na razie prowadzone są one preparatami firm Pfizer, AstraZeneca i Moderna. Dotąd w Polsce pierwszą dawkę otrzymało 4 585 575 osób, a drugą - 2 073 334 osoby. Łącznie wykonano 6 658 909 szczepień.

Fake-news z Rzeszowa zdementowany

Doniesienia o Rzeszowie i procencie zaszczepionych mieszkańców tego miasta NIE są prawdziwe. Wszystkie regiony szczepią w podobnym tempie – napisał w poniedziałek na twiterze pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Odniósł się tym samym do informacji podawanej m.in. przez polityków opozycji, że w Rzeszowie zaszczepiona została niemal połowa mieszkańców.

Szef kancelarii premiera dodał, że rozmieszczenie punktów na Podkarpaciu powoduje, że mieszkańcy części regionu i pobliskich powiatów korzystają ze szczepień w Rzeszowie.

„Liczby pokazują zaszczepionych w punktach szczepień, a nie liczbę zaszczepionych mieszkańców Rzeszowa. Wpływ na to ma także fakt, że duże punkty szczepień raportują w Rzeszowie szczepienia wykonane w terenie. Jutro szczegółowo omówimy to w trakcie konferencji. #StopFakeNews” – napisał Dworczyk.

O szczepieniach w Rzeszowie pisał w weekend na twiterze m.in. poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Borys. „Panie Premierze @MorawieckiM czy to szczepionka wyborcza? W #Rzeszów zaczepiono ok 63% populacji. Średnia dla 20 największych miast w Polsce to ok 27%, #Katowice 39%, #Poznań 36%, #Lublin 34%. #Wrocław 26,88% Tym czasem w #Bogatynia po raz czwarty przesunięto wybory na Burmistrza” – napisał polityk.

Cześć polityków opozycji zwracało w mediach uwagę, że duża liczba szczepień w Rzeszowie może mieć związek z wyborami prezydenta tego miasta, które odbyć się mają 9 maja br.

Inny poseł KO Dariusz Joński informował w sobotę, że w stolicy Podkarpacia można było w piątek zaszczepić się bez rejestracji.

„Wczoraj Pfizerem można się było zaszczepić bez zapisów i e-skierowania w przynajmniej dwóch miejscach na Podkarpaciu. Zdjęcia z Rzeszowa, przed jednym z punktów szczepień. Szczepią każdego chętnego. Pfizerem. Czy rząd nam o czymś nie mówi?” – pytał Joński.

W piątek na stronie Centrum Medycznego Medyk z Rzeszowa, które ma wiele punktów szczepień na terenie całego Podkarpacia, pojawił się komunikat, w którym poinformowano, że w tym dniu i w sobotę osoby 55 + będą mogły zaszczepić się bez rejestracji.

„Uwaga! Szczepimy osoby 55+ BEZ REJESTRACJI! Dziś i jutro w godz. 8:00-21:00 w punkcie szczepień CM Medyk w C.H. Full Market przy al. Rejtana 53 w Rzeszowie szczepimy osoby 55+. Nie wymagamy wcześniejszej rejestracji!” – czytamy w komunikacie placówki medycznej.

PAP dotarła do osoby (powyżej 55 lat), która skorzystała z takiej możliwości i zaszczepiła się w sobotę w tym punkcie szczepień w Rzeszowie, bez rejestracji. Jak powiedziała PAP pani Maria, szczepienie miała zaplanowane za kilka tygodni w innej placówce medycznej w Rzeszowie.

„Dowiedziałam w sobotę, że istnieje taka możliwość i pojechałam do tego punktu. Kolejka była bardzo duża. Co jakiś czas podawane były komunikaty informujące o tym, że teraz proszone są np. osoby ze służb mundurowych, nauczyciele czy pracownicy medyczni. Szczepione były też osoby, które nie należały do tych grup zawodowych, ale musiały mieć powyżej 55 lat, tak jak ja. Wiem, z rozmów z innym osobami, które też czekały na szczepienie, że młodsze osoby, jeśli nie należą do żadnych z grup zawodowych, nie są szczepione” – podkreśliła.

Jak zaznaczyła, pracownicy nie informowali, dlaczego szczepienia odbywają się bez rejestracji i wcześniejszego terminu. „Mówili natomiast, że jest to szczepionka Pfizera” – dodała pani Maria.

Według rządowego raportu szczepień przeciwko COVID-19 wynika, że w Rzeszowie zaszczepiono do tej pory ponad 119 tys. osób, z tej liczby drugą dawkę przyjęło ponad 33 tys.

PAP/ as/