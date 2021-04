Szczepionka Johnson&Johnson trzecią w USA. Czwartą Novavax?

W Stanach Zjednoczonych proces szczepień postępuje szybciej niż w innych krajach, może dlatego, że Amerykanie mają własnych producentów szczepionek często uznawanych za najlepsze. Poza powszechnie stosowanymi także w Polsce preparatami Pfizera i Moderny w lutym w USA dopuszczono do użycia jednodawkową szczepionkę firmy Johnson & Johnson, która ma także trafić do Polski. Następny w kolejce do zatwierdzenia jest preparat firmy Novavax, współpracującej z polskim Mabionem

Jednodawkowy preparat Johnson & Johnson został zatwierdzony do stosowania przez amerykańską służbę zdrowia 27 lutego br., początkowo w ograniczonym zakresie. Do końca marca Johnson & Johnson miał przekazać służbom medycznym około 20 milionów dawek swojej szczepionki – informował portal New York Times.

W Polsce według zapowiedzi rządu pierwsze dostawy szczepionki Johnson & Johnson mają pojawić się już w połowie kwietnia. Technologicznie szczepionka firmy Johnson & Johnson jest taka jak szczepionki firm Pfizer i Moderna, a więc używa się materiału genetycznego mRNA. Przenosi on do naszego organizmu informację, na którą organizm musi wytworzyć odporność – stwierdził niedawno immunolog i wirusolog prof. Wisław Deptała z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zdaniem profesora jednodawkowy preparat Johnson & Johnson jest bardzo immunogenny, ma dużą siłę powodowania odpowiedzi immunologicznej, czyli odporności. Według innych ekspertów jest on po wszelkich badaniach wskazujących, że ma działanie ochronne, jest nieszkodliwy, nie daje objawów ubocznych. Siła ochronna szczepionki Johnson & Johnson wynosi do 70 proc.

Pfizer i Moderna

Pierwsza w USA została zatwierdzona, tak samo jak w Polsce, szczepionka Pfizer/BioNTech. Według najnowszych danych jej skuteczność po przyjęciu obu dawek wynosi od 91-95 proc. Co ważne, najnowsze badania kliniczne pokazują, że preparat Pfizer/Biontech uodparnia także na wariant brytyjski oraz południowoafrykański wariant oznaczony jako B.1.351. Szczepionka Moderny, tak samo jak Pfizera typu mRNA i dwudawkowa, zdaniem ekspertów daje wyższą odporność na koronawirusa po przyjęciu pierwszej dawki. W przypadku Moderny ma ona wynosić 80 proc., podczas gdy przyjęcie pierwszej dawki szczepionki Pfizera daje odporność na poziomie 50 proc.

Novavax i polski Mabion

Kolejną szczepionkę w Stanach Zjednoczonych chce w trybie warunkowym zarejestrować do stosowania firma Novavax i być może stanie się to jeszcze w kwietniu. Oferuje ona silną ochronę przed koronawirusem, choć już nie tak silną przeciwko wariantowi z RPA. W przypadku zatwierdzenia do stosowania, Novavax mógłby dostarczyć do 110 mln dawek szczepionki do końca czerwca. Również Europejska Agencja Leków rozpoczęła przyspieszony proces oceny preparatu Novavax przed dopuszczeniem go na rynek. Szczepionka Novavax zawiera białko wirusa i przeciw niemu w organizmie wytwarzane są przeciwciała. Według profesor Aleksandry Zasady z Narodowego Instytutu Zakładu Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny szczepionki tego rodzaju są bardzo bezpieczne, a technologia, w której są wykonane posłużyła już wcześniej do produkcji powszechnie stosowanych szczepionek przeciwko innym chorobom wirusowym, także przeciw grypie.

Novavax rozpoczął współpracę w ramach produkcji szczepionek z polską firmą biotechnologiczną Mabion. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys poinformował w środę 7 kwietnia, że produkcja szczepionki Novavaksu przez Mabion na skalę przemysłową może w Polsce ruszyć w III kw. br.

Mabion informował, że rozpoczął się już transfer technologii produkcyjnej szczepionek. Jeżeli te serie testowe zostaną wyprodukowane i przyjęte, to w trzecim kwartale produkcja szczepionek może się rozpocząć już na skalę przemysłową - powiedział Borys cytowany przez PAP.

Wszyscy zakładają, że co najmniej najbliższe dwa lata to jest potężny popyt, jeżeli chodzi o szczepienia przeciw Covid-19, więc myślę, że ta produkcja pojawi się we właściwym momencie - dodał szef PFR.

W marcu Mabion informował, że otrzymał od Novavaksu pierwszą płatność w ramach realizacji kontraktu szczepionkowego. Spółki podpisały umowę o współpracy z początkiem marca. Mabion ma także porozumienie z PRF ws. inwestycji do 40 mln zł, przeznaczonej na zwiększenie mocy produkcyjnych. Od 2013 r. Mabion jest notowany na głównym parkiecie warszawskiej GPW.

Marcin Tronowicz