W holenderskich supermarketach zabrakło... sera po ataku ransomware

Bakker Logistiek, jedna z największych firm logistycznych w Niderlandach, padła ofiarą ataku ransomware. Jego skutki odczuli nie tylko pracownicy koncernu, ale również klienci sklepów spożywczych

Bakker Logistiek oferuje usługi przechowywania towarów w klimatyzowanych magazynach, a także transport żywności do holenderskich supermarketów. W ubiegłym tygodniu napastnicy zaszyfrowali dane należące do firmy, co zakłóciło dostawy towarów i operacje związane z realizacją zamówień.

Nie byliśmy w stanie realizować zamówień od klientów, bowiem nie mogliśmy odnaleźć produktów. Wynika to z faktu, iż dysponujemy ogromnymi magazynami i wyszukiwanie towarów odbywa się za pomocą komputerów. Nie jesteśmy w stanie zarządzać nimi ręcznie. Zresztą ten sam problem dotyczy transportu, mamy setki ciężarówek, nie jesteśmy w stanie zarządzać ich ruchem bez narzędzi informatycznych i danych. - wyjaśnia Toon Verhoeven, dyrektor Bakker Logistiek.

Zakłócenia w dostawach doprowadziły do niedoboru niektórych produktów spożywczych, zwłaszcza sera, w największej sieci supermarketów w Holandii, Albert Heijn. Detalista opublikował na swojej stronie nawet specjalny komunikat.

„ Ze względu na usterkę techniczną dostępność sera paczkowanego jest ograniczona. Dostawca usług logistycznych dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej rozwiązać problem i szybko przywrócić dostępność. Przepraszamy za niedogodności”.

Szefowie Bakker Logistiek twierdzą, że rozpoczęli przywracanie systemu, których dotyczy problem. Poza tym koordynują działania z klientami, aby jak najszybciej przywrócić dostawy do normalnego trybu.

Jak do tej pory nie udało się ustalić, który z gangów ransomware stoi za atakiem. Jednakże Toon Verhoeven podejrzewa, że cyberprzestępcy uzyskali dostęp do ich systemów poprzez niedawno zgłoszone luki w Microsoft Exchange ProxyLogon.

Bakker Logistiek nie jest pierwszym operatorem logistycznym, który został poszkodowany w wyniku ataku ransomware. W listopadzie z podobną sytuacją musiał się zmierzyć globalny koncern z USA. W tym przypadku hakerzy unieruchomili systemy telefoniczne, pocztę elektroniczną oraz procesy związane z zarządzanie zapasami i realizacją zamówień. Niestety, trzeba liczyć się z tym, że tego typu incydenty staną się powszechnym zjawiskiem. Firmy logistyczne korzystają z najnowszych technologii, zaś pandemia przyspieszyła proces cyfryzacji. Tym samym firmy z tej branży stają się łakomym kąskiem dla hakerów - mówi Mariusz Politowicz, inżynier techniczny Bitdefender z firmy Marken.

Czytaj też: Kolejne ataki na strony bazujące na systemie WordPress

Mat.Pras./KG