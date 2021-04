Barometr EFL: Najwyższa wartość głównego indeksu od początku pandemii

Główny indeks Barometru EFL na II kwartał br. wyniósł 52,8 pkt, tj. o 3,5 pkt więcej niż na początku roku, podał Europejski Fundusz Leasingowy (EFL). Wartość powyżej progu OR wynoszącego 50 pkt oznacza, że w odczuciu przedsiębiorców sytuacja w kontekście prowadzenia działalności w najbliższych miesiącach ulegnie poprawie. Jest to najwyższy wskaźnik nastrojów liczony od wybuchu pandemii COVID-19 w II kw. ubiegłego roku

W dotychczasowych pomiarach, w ‘normalnym czasie’, pomiędzy I a II kwartałem nastroje wśród MŚP wyraźnie się poprawiały o kilka punktów. Bardzo liczyliśmy na podobny obraz również w tym roku i stało się to faktem. Optymizmem napawa także to, że został przekroczony próg ograniczonego rozwoju, który wskazuje, że firmy widzą światełko w tunelu rozwojowym i inwestycyjnym. Ale czy poprawa nastrojów to tylko jednorazowy wynik, czy długofalowy proces, przekonamy się po dwóch-trzech kolejnych pomiarach - powiedział prezes EFL Radosław Woźniak, cytowany w komunikacie.

Próg OR to poziom ograniczonego rozwoju firm z sektora MŚP, który wynosi co najmniej 50 pkt w Barometrze EFL. Stanowi algorytm stworzony na podstawie danych zgromadzonych w trakcie badania przedsiębiorców dotyczących 4 sfer: poziomu sprzedaży, planowanych inwestycji w środki trwałe, płynności finansowej i zapotrzebowania na zewnętrzne finansowanie. Przyjmuje wartości od 0 do 100, przy czym zagregowany wynik powyżej 50 pkt oznacza, że występują sprzyjające warunki do rozwoju sektora MŚP, natomiast wynik niższy oznacza, że warunki te są niekorzystne. Poziom 52,8 pkt. osiągnięty w II kwartale 2021 roku przekroczył próg OR, co oznacza, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa widzą szanse na rozwój w najbliższych miesiącach, podkreślono.

W II kwartale br. obserwujemy skokowy wzrost planowanych inwestycji w MŚP z 5,3% do 25%. Istotnie zwiększyła się również grupa przedsiębiorstw wieszczących spadek inwestycji - z 8,5% do 18%.

Taka polaryzacja opinii może wskazywać na diametralnie różne sytuacje, w jakich znalazły się poszczególne firmy. Jak wskazuje nasz branżowy indeks, o inwestycjach nie ma mowy w sektorze HoReCa, który wciąż jest w większości zamknięty. Zdecydowanie bardziej skore do inwestowania są przedsiębiorstwa produkcyjne czy transportowe. Taka polaryzacja nastrojów utrzyma się jeszcze kilka-kilkanaście miesięcy, a może nawet, w przypadku wybranych branż, 2-3 lata – dodaje prezes EFL.

Wciąż rośnie odsetek firm przewidujących wzrost zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne. W najnowszym pomiarze 1 na 4 firmy przewiduje wzrost zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne (26%, w I kwartale było to 22,5%). Dalej może to świadczyć o tym, że potrzeby mikro, małych i średnich firm w tym zakresie się zwiększają wraz z perspektywą dalszego trwania restrykcji związanych z pandemią. Jednak w przypadku firm, które myślą o inwestycjach, dodatkowe fundusze najpewniej przyczynią się do realizacji tychże planów inwestycyjnych.

W przypadku prognoz dotyczących sprzedaży nie widać znaczących zmian w porównaniu do poprzednich pomiarów. 21% firm liczy na wzrost zamówień (w I kwartale br. i IV kwartale 2020 roku również było to 21%).

Coraz lepsze wyniki obserwujemy w kontekście przewidywanej płynności finansowej. Co piąty przedsiębiorca liczy na jej poprawę. To wzrost względem poprzedniego kwartału o 4,7 punktów procentowych.

To najlepszy wynik od wybuchu pandemii COVID-19 w Polsce. Ten wskaźnik, obok przekroczenia progu OR, może wskazywać, że idzie odwilż. I z taką nadzieją poczekajmy na kolejny pomiar - dodał Woźniak.

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 22 marca do 7 kwietnia 2021 roku.

Czytaj też: Barometr EFL: Stagnacja w inwestycjach, odbicie w zamówieniach

ISBnews/KG