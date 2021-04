Uroczystości pogrzebowe księcia Filipa, męża brytyjskiej królowej Elżbiety II rozpoczęły się w sobotę po popołudniu. Trumna została przeniesiona z prywatnej kaplicy na zamku w Windsorze do specjalnie zaprojektowanego Land Rovera, którym została przewieziona do kaplicy św. Jerzego.

W procesji za trumną szła czwórka dzieci księcia - Karol, Anna, Andrzej i Edward, trójka wnuków - William, Harry i Peter Philips, zięć Timothy Lawrence, kuzyn David Armstrong-Jones, a także członkowie personelu księcia, którzy z racji ograniczeń epidemicznych nie uczestniczą w nabożeństwie.

Za nimi, w królewskim Bentleyu do kaplicy udała się Elżbieta II.

O godz. 16 w całym kraju miała miejsce minuta ciszy, po czym rozpoczęło się nabożeństwo żałobne. Koncelebruje je dziekan Windsoru David Conner wraz ze zwierzchnikiem Kościoła Anglii, arcybiskupem Canterbury Justinem Welbym.

W nabożeństwie, któremu przewodzi dziekan Windsoru David Conner wraz ze zwierzchnikiem Kościoła Anglii, arcybiskupem Canterbury Justinem Welbym, bierze udział tylko 30 osób, co jest maksymalną dopuszczalną liczbą w czasie epidemii, oraz czworo członków chóru.

Z wdzięcznymi sercami pamiętamy o wielu sposobach, jakimi Jego długie życie było dla nas błogosławieństwem. Zostaliśmy zainspirowani Jego niezachwianą lojalnością wobec naszej Królowej, Jego służbą dla Narodu i Wspólnoty Narodów, Jego odwagą, męstwem i wiarą. Nasze życie zostało wzbogacone przez wyzwania, które nam stawiał, zachętę, którą nam dawał, Jego życzliwość, humor i człowieczeństwo - powiedział rozpoczynając nabożeństwo dziekan Windsoru.

Królowa Elżbieta II oraz pozostali uczestnicy nabożeństwa żałobnego ku czci zmarłego księcia Filipa opuścili kaplicę św. Jerzego w zamku w Windsorze, w którym się ono odbywało.

Królowa, która przyjechała do kaplicy oddzielnie i weszła do niej innym wejściem niż pozostali uczestnicy uroczystości, również w ten sam sposób wyszła i odjechała do zamku królewskim Bentleyem, natomiast reszta uczestników po wyjściu z kaplicy szła piechotą.

Zgodnie z restrykcjami obowiązującymi w czasie epidemii w nabożeństwie mogło wziąć udział tylko 30 osób.

PAP/RO