PGNiG angażuje się w produkcję ładowarek

Spółka PGNiG Ventures, pełniąca w grupie kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) rolę funduszu typu corporate venture capital, objęła udziały firmy Enelion - oferującej kompleksowe rozwiązania dla elektromobilności. Wartość pierwszego etapu inwestycji to 2,53 mln zł. Jej całkowita wartość może wynieść 6 mln zł.

Spółka Enelion dostarcza rozwiązania obejmujące m.in. inteligentne ładowarki dla pojazdów elektrycznych oraz system do zarządzania sieciami ładowarek, planami taryfowymi i rozliczaniem płatności oraz aplikację mobilną dla kierowców pojazdów elektrycznych umożliwiającą zdalne zarządzanie ładowaniem, kontrolę ilości zużytej energii i kosztów ładowania, podkreślono.

_Niewątpliwie rynek elektromobilności, tak jak gazomobilności ma przed sobą perspektywę dalszego wzrostu. W transporcie rośnie zapotrzebowanie na pojazdy zasilane CNG i LNG oraz gazową infrastrukturę tankowania, ale też zwiększa się liczba samochodów elektrycznych, a co za tym idzie powstaje coraz więcej punktów ich ładowania. Enelion oferuje rozwiązania najwyższej jakości, które zostały już zweryfikowane przez rynek, w tym m.in. oprogramowanie kompatybilne z ładowarkami innych producentów - powiedział wiceprezes PGNiG ds. rozwoju Arkadiusz Sekściński.

Pierwsza transza inwestycji zakłada objęcie przez PGNiG Ventures udziałów w spółce Enelion o wartości ok. 2,5 mln zł. W kolejnych krokach PGNiG Ventures ma możliwość zainwestować w Enelion 6 mln zł. Horyzont inwestycji wynosi maksymalnie 5 lat.

Enelion kieruje swoją ofertę zarówno do klientów biznesowych, w tym m.in. firm z branży energetycznej, samorządów, zarządców budynków, dealerów samochodowych, jak i do klientów indywidualnych. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat firma zwiększyła ponad czterokrotnie sprzedaż swoich produktów. Spółka umacnia swoją pozycję w Polsce i na rynkach europejskich. Aż 705 wyprodukowanych przez Enelion ładowarek typu AC trafia na rynki zagraniczne.

Enelion zamierza zwiększyć produkcję z obecnych 400 do ponad 5 tys. urządzeń AC miesięcznie w 2025 roku i rozwinąć eksport do USA, Kanady, Europy Wschodniej, Ameryki Południowej, na Bliski Wschód oraz do Afryki. Spółka zamierza też wprowadzić do oferty szybkie ładowarki DC.