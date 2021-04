Stracili zainwestowane miliony. CBA apeluje

CBA zatrzymało cztery osoby zamieszane w nieprawidłowości przy doradztwie finansowym prowadzonym m.in. przez spółki z grupy Great Private Equity. Poszkodowanych na ponad 16 mln zł jest co najmniej 150 osób.

Wydział komunikacji społecznej CBA poinformował, że funkcjonariusze warszawskiej delegatury Biura zatrzymali prezesa i wiceprezesa spółki Great Private Equity, a także dwóch dyrektorów regionalnych – z Poznania i Krakowa. Dopuszczali się oszustw na inwestycjach w Polsce i Afryce – uważają śledczy.

Biuro apeluje do wszystkich osób, które powierzyły swoje pieniądze spółkom z grupy Great Private Equity, o kontakt z delegaturą CBA w Warszawie.

Funkcjonariusze dokonali zatrzymań i przeszukań miejsc zamieszkania oraz pracy w Warszawie, Siemianowicach Śląskich i Krakowie.

„Postępowanie dotyczy emisji obligacji i prowadzenia inwestycji na rynku FOREX między innymi przez spółki z grupy Great Private Equity. Chodziło o inwestycje obejmujące nieruchomości położone w Warszawie, Nigerii i Ghanie oraz produkcję filmową” – poinformowało Biuro.

CBA zaznaczyło, że to pierwsze zatrzymania w śledztwie prowadzonym wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Warszawie. Ze zgromadzonego w sprawie obszernego materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie – dokumentacji, danych elektronicznych i zeznań świadków - wynika, że do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 16 mln zł doprowadzono co najmniej 152 osoby.