Z poślizgiem, ale wciąż z Wizją Rozwoju

Zmienił się termin największego wydarzenia gospodarczego w północnej Polsce. Forum Wizja Rozwoju odbędzie się w Gdyni 26 i 27 sierpnia, czyli dwa miesiące później niż pierwotnie planowano. Powód – oczywiście pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia

Spoglądamy na dynamikę szczepień i widzimy szansę na to, że pod koniec sierpnia mogą one zostać poluzowane. A to oznacza, że wszyscy goście Forum Wizja Rozwoju, których co roku jest kilka tysięcy, będą mogli do nas przyjechać i podyskutować o polskiej gospodarce – mówi dr Andrzej Michalak, prezes fundacji Wizja Rozwoju. I dodaje: – Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na przesunięcie terminu wydarzenia o dwa miesiące. Przypomnijmy, że gdyńskie forum rokrocznie odwiedza około 5000 osób. Decyzja o nowym terminie imprezy jest o tyle słuszna, że tym roku ograniczone zostały dyskusje panelowe – więcej czasu miało być przeznaczone na dyskusje w kuluarach. Doświadczenie z poprzednich trzech edycji uczy, że one bardzo wiele dają, że to właśnie tam rodzą się inicjatywy i pomysły wykorzystywane później w wielu dziedzinach życia – mówi dr Andrzej Michalak.

Jednak by były one możliwe, konieczny jest bezpośredni kontakt uczestników, oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wydaje się, że pod koniec sierpnia będzie on możliwy…

Zmienia się tylko termin, program Forum pozostaje bez zmian. Co więcej, wszystkie wystąpienia będą transmitowanie online, archiwizowane i udostępniane internetowej stronie Forum – wyjaśnia dr Michalak.

IV Forum zamierza poświęcić uwagę energetyce, a zwłaszcza źródłom produkcji energii od atomu po biogaz, poprzez projekt morskiej energetyki wiatrowej. Część sesji plenarnych poświęcona zostanie gospodarce morskiej, inwestycjom obszarowym na wybrzeżu, ograniczeniom w przemyśle stoczniowym i perspektywom rozwoju portów. Nie zabraknie spotkań dedykowanych inwestycjom, transportowi oraz geopolityce.

Tradycyjnie Forum zajmie się też tematem srebrnej gospodarki, czyli przestrzenią aktywności seniorów stanowiących istotną grupę uczestników rynku. Dyskusja ekspertów i polityków obejmie tematy Nowego Ładu proponowanego przez rząd oraz Centralnego Portu Komunikacyjnego i przekopu Mierzei Wiślanej. Uczestnicy specjalnego panelu poszukają również pomysłów na dywersyfikację produkcji i jej uniezależnienia od krajów azjatyckich, głównie Chin.

Nowością w programie wydarzenia będzie blok 3W: Węgiel-woda-wodór realizowany wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a poświęcony m.in. możliwościom wykorzystania węgla nie jako paliwa, ale surowca produkcyjnego. Organizatorzy zapowiadają również sesję poświęconą zależnościom gospodarki i polityki: miejscu Polski w gospodarce kontynentu i świata, kryzysowi wartości europejskich i jego oddziaływaniu na rodzimą ekonomię, czy wpływu mediów na procesy gospodarcze.

Tradycyjnie FWR będzie towarzyszyć Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich i Hackhathon.

