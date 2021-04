Przez epidemię grypy ptaków wybito już 10 mln sztuk drobiu

Tegoroczna epidemia grypy ptaków jest niezwykle groźna, do tej pory trzeba było zlikwidować ok. 10 mln sztuk drobiu. Problemem jest, że duża liczba ognisk dotyczy stad reprodukcyjnych - poinformował dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarstwa Dariusz Goszczyński

Tegoroczna epidemia grypy ptaków atakuje Polskę z niespotykaną do tej pory siłą. Szczególnie dotknięte są miejsca, w których koncentracja produkcji drobiarskiej jest największa - wskazywali uczestnicy spotkania Krajowej Rady Drobiarstwa - Sytuacja polskiego sektora drobiarskiego związana z występowaniem grypy ptaków.

Do tej pory w Polsce wykryto 264 ogniska tej choroby. Wirus H5N8 powodujący grypę ptaków, trudniej się rozprzestrzenia i łatwiej ginie w wyższych temperaturach, tymczasem w naszym kraju panowały niskie temperatury. Najbardziej dotkniętymi epidemią województwami są Wielkopolskie i Mazowieckie, których produkuje się prawie połowa polskiego drobiu.

Jeśli chodzi o ilość ptaków poddanych utylizacji, to zbliżamy się niestety do 10 milionów. To co nas martwi, i to co jest naszą największą troską, to fakt że duża ilość tych przypadków dotyczy stad reprodukcyjnych. Wśród nich mamy już 1,1 miliona przypadków – mówił Goszczyński. Dodał, że ma nadzieję, że wraz z poprawą pogody tych przypadków będzie o wiele mniej.