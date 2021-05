Jeronimo Martins chce wydać 700 mln euro. Ma powstać „100 nowych sklepów”

Od wielu lat pozycja lidera sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych w Polsce należy do Biedronki – informuje firma badania rynku Euromonitor International. W roku ubiegłym Biedronka zarezerwowała dla siebie 22 proc. całkowitej sprzedaży na rynku spożywczym, znacznie dystansując sieć Lidla. W I kw. br. zysk netto właściciela Biedronki, grupy Jeronimo Martins, był wyższy o 66,3 proc. w skali roku – czytamy na portalu Wirtualnemedia.pl. Firma chce zainwestować w tym roku 700 mln euro, zakłada otwarcie 100 nowych sklepów

Zysk netto grupy Jeronimo Martins, do którego należy sieć sklepów spożywczych Biedronka, wyniósł 58 mln euro w I kw. br., o 66,3 proc. więcej w skali roku, a przychody grupy wzrosły w tym okresie do 4,79 mld euro, z czego na sklepy Biedronka przypadło 3,4 mld euro. Przychody Biedronki w I kw. poprawiły się o 1,5 proc., natomiast jej marża EBIDTA z 6,6 proc. w I kw. ubiegłego roku do 6,7 proc. obecnie – informują Wirtualnemedia. Biedronka należy do notowanej na giełdzie spółki Jeronimo Martins Polska. Portugalski koncern Jeronimo Martins, mający swój oddział w Polsce, był przez kilkanaście lat kierowany przez najbogatszego Portugalczyka, Alexandre’a Soaresa dos Santosa.

Rentowność sieci Biedronka wzrosła więc w okresie pandemii koronawirusa, z pewnością częściowo dzięki temu, że z uwagi na dogodność dla klientów firma wydłużyła godziny pracy – większość jej sklepów, pracuje obecnie przez 7 dni w tygodniu, od godz. 6 rano do 23.

Sprzedaż w należącej do grupy Jeronimo Martins sieci drogerii Hebe spadła w omawianym okresie 6,3 proc., ale jeśli wyłączyć dane dla biznesu aptecznego, Hebe uzyskała wzrost obrotów o 5,4 proc. – informuje „Rzeczpospolita”.

Firma informowała również, że już w pierwszych dwóch miesiącach 2020 r. sprzedaż produktów w sklepach sieci była bardzo dobra. Porównując wyniki I kw. 2020 r. z I kw. tego roku warto zwrócić uwagę na doskonałe wyniki sprzedaży w pierwszych dwóch miesiącach 2020 r., zanim w marcu nastąpiły pierwsze silne efekty pandemii Covid-19 – informują wirtualnemedia.pl. Sprzedaż w powyższym okresie w sklepach Biedronki była wyższa o 11 proc. niż w roku wcześniejszym. Sprzedaż w pierwszym kw. br. była natomiast wyższa o 6,5 proc. w ujęciu rocznym.

100 nowych sklepów

Jeronimo Martins podtrzymuje swoje wcześniejsze zapowiedzi inwestycyjne na rok obecny. Firma chce w tym roku wydać 700 mln euro, w tym 60 proc. na inwestycje w obrębie sieci Biedronka. Jeronimo Martins zakłada, że otworzy około 100 nowych supermarketów sieci, z czego połowę w mniejszym formacie, oraz, modernizację 250 do 300 sklepów – poinformowała firma w oświadczeniu. W I kw. br. Biedronka otworzyła 21 sklepów (15 netto), dzięki czemu zwiększyła polską sieć do 3 130 placówek.

Według firmy badania rynku Euromonitor International od lat pozycja lidera na rynku sprzedaży artykułów spożywczych należy w Polsce do Biedronki. Portugalska sieć pokrywa swoimi dostawami 22 proc. sprzedaży detalicznej na rynku produktów spożywczych w Polsce – informuje dziennik „Rzeczpospolita”. Do drugiej na polskim rynku sieci Lidla należy tylko 8 proc. rynku spożywczego.

Czynnikami przesądzającymi o popularności sieci niedrogich sklepów spożywczych są w Polsce, oprócz niskich cen, dobre lokalizacje supermarketów i jakość produktów. „Rzeczpospolita” informuje także, że sieci typu Biedronka i Lidl aktywnie rozwijają nowoczesne formy sprzedaży, wprowadzają np. aplikacje mobilne i możliwość robienia zakupów przez internet.

Marcin Tronowicz

