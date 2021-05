PGNiG przygotowuje pierwszy odwiert w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczyna drugi etap prac poszukiwawczych w Emiracie Ras al-Chajma. Spółka jest na etapie uzgodnień projektowych i lokalizacji dla pierwszego otworu poszukiwawczego, który da odpowiedź na pytanie o potencjał wydobywczy koncesji, na której działa PGNiG.

Projekt zakłada wykonanie odwiertu poszukiwawczego do maksymalnej głębokości ok. 3500 metrów. Jego lokalizacja zostanie określona na podstawie wyników analizy trójwymiarowego zdjęcia sejsmicznego. PGNiG rozpoczyna przygotowania do przetargów, które wyłonią wykonawców prac wiertniczych i pozostałych usług serwisowych. Początek wiercenia zaplanowano na III kwartał 2022 roku.

Badania sejsmiczne potwierdziły prawdopodobieństwo występowania złóż węglowodorów na obszarze naszej koncesji. Szczegółowa interpretacja danych pozwoli nam wybrać lokalizację, która da największe szanse na pozytywny wynik prac wiertniczych – powiedział Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG SA. Cieszę się, że dzięki bliskiej współpracy z RAK GAS LLC, który jest naszym partnerem koncesyjnym, oraz z administracją naftową emiratu – Ras Al Khaimah Petroleum Authority – możemy przygotowywać plan wierceń i rozpocząć drugi etap prac poszukiwawczych na naszej koncesji – dodał Prezes Majewski.

Prace przygotowawcze związane z organizacją przetargów były jednym z tematów poruszonych na spotkaniu przedstawicieli PGNiG oraz RAK GAS LLC, które odbyło się w środę 5 maja w Warszawie.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z silnych relacji, jakie zbudowaliśmy z PGNiG w ciągu ponad dwóch lat, od kiedy nasz partner rozpoczął poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego w Emiracie Ras al-Chajma. W tym czasie udało się nam pozyskać wysokiej jakości dane sejsmiczne, które wyraźnie wskazują na potencjał węglowodorowy naszej wspólnej koncesji i cieszymy się, że PGNiG przystąpi do prac związanych z wierceniem otworu rozpoznawczego – powiedział Nishant Dighe, Dyrektor Generalny Ras Al Khaimah Petroleum Authority (RAKPA) oraz Prezes RAK GAS LLC, po spotkaniu z przedstawicielami PGNiG.

Koncesja PGNiG w Ras al-Chajma ma powierzchnię 619 km kw., a jej zakres obejmuje poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów. Prace przebiegają w trzech 2-letnich okresach poszukiwawczych, z możliwością przedłużenia do czasu zakończenia prac rozpoznawczych. W dalszej kolejności przewidziano 30-letnie wydobycie. Po każdym z okresów poszukiwawczych istnieje możliwość rezygnacji z udziałów w koncesji.

Podstawą prowadzonych prac jest umowa typu Exploration and Production Sharing Agreement (EPSA), podpisana przez PGNiG z RAKPA i RAK GAS LLC w styczniu 2019 roku. W emiracie został utworzony Oddział PGNiG, który w kwietniu 2019 r. uzyskał licencję na prowadzenie działalności.

Pierwszy etap prac poszukiwawczych polegał na wykonaniu trójwymiarowego zdjęcia sejsmicznego. Za jego realizację odpowiadała Geofizyka Toruń, spółka z Grupy Kapitałowej PGNiG.

