Die Welt: Obawy o szpiegostwo przemysłowe ze strony Rosji w Bawarii

W Bawarii ma powstać nowa linia kolejowa między Monachium a Lindau. Budowa ruszy w grudniu 2021 roku. Jak informuje w środę „die Welt”, pociągi będzie obsługiwać rosyjski Transmaszchołding (TMH), co już zrodziło obawy, że może dojść do przemysłowego szpiegostwa ze strony Rosji.

Dziennik podał, że wykonaniem inwestycji zajmie się brytyjska firma kolejowa GoAhead, a na gotowe tory wjadą pociągi szwajcarskiej firmy Stadler. To właśnie Szwajcarzy zgłosili swoje obawy, że oddanie TMH obsługi ich pojazdów może ułatwić Rosjanom szpiegostwo przemysłowe.

Jesteśmy szczególnie krytyczni wobec faktu, że są to rosyjscy konkurenci, którzy mogliby penetrować rynek europejski i tym samym uzyskać dostęp do poufnej technologii” - powiedział rzecznik szwajcarskiej firmy.

Zdaniem rosyjskiego TMH zarządzanie pojazdami innych firm jest „normalnym procesem”.

Jest to powszechna praktyka w branży kolejowej i chcielibyśmy podkreślić, że dokumenty, którymi dysponujemy nie zawierają żadnych rysunków technicznych ani niczego, co pozwoliłoby na rekonstrukcję pociągu. TMH Germany będzie świadczyć usługi konserwacyjne ściśle według instrukcji załączonej do umowy o zachowaniu poufności” - zapewnił rzecznik firmy.